拒絕玩命快遞 新北交通局辦外送員安全駕駛課

新北市警察局統計，自去年10月起至今年4月止，外送員交通違規案計有1406件，其中發生交通事故有139件，造成177人受傷；其中以超速最多，其次是不依規定轉彎或變換車道，再者為闖紅燈；為此，新北市交通局今下午在樹林太順駕訓班，辦理外送員安全駕駛訓練課程，宣導用路安全觀念及防禦駕駛能力。

交通局長鍾鳴時表示，網路即時派遣是智慧手機發達後的新興產業，為凝結外送員的力量，向雇主爭取更好的勞動條件，勞工局去年11月輔導成立「新北市餐飲代訂派送職業工會」，另研擬「新北市外送平台業者管理自治條例（草案）」，以規範勞工關係與企業責任，提供外送員相關保險和保障福利。

交通局邀集交通部道安委員會、監理機關和警察局共同研討對策，今天針對新北市的外送平台業者辦理外送員機車安全駕駛訓練課程，課程重點包括緊急煞車、轉彎要領、變換車道及防禦駕駛觀念等，並籍由實際載運外送保溫箱，模擬外送駕駛情境，也印製外送員機車安全騎乘手冊做為參考教材。

鍾鳴時表示，不僅食物外送員，包括快遞、宅配等市府都很重視。目前在三重商工及新莊高中試辦開放部分紅線供機車臨停15分鐘，提供家長送餐和外送員機車臨停需求。公有停車場也提供機車停車前30分鐘免費，方便外送員休息、上廁所。

交通局表示，警察局也針對外送熱區加強執法，並於違規和事故案件註記，作為交通違規及肇事原因分析統計，透過中央與地方以及跨局處的合作，共同守護，讓外送員有更好的工作環境。