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新北市政府8月10日起 入內洽公上班沒戴口罩進不去
為防範國內爆發第二波新冠肺炎疫情，新北市政府昨公告，電梯及中央防疫指揮中心公告的8類場所包括醫療院所、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、休閒娛樂場所、宗教場所及大型活動等密閉空間均需戴口罩。今再公布，下周一（8月10日）起，進市府洽公及市府同仁均須配戴口罩，體溫異常或未配戴口罩者不得進入。不過，上述場所均未有罰鍰規則。
此外，新北市政府上月底公告，轄內俗稱八大行業的舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室等，須採實名制、量體溫、提供乾洗手設備、保持社交距離或配戴口罩，違者可依傳染病防治法，開罰3千至1萬5千元罰鍰。
據了解，新北市政府對中央8類場所未祭出罰鍰，先以勸導為主，目前也未確定未來是否開罰。
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