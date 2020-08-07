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記得儲水！汐止8個里2萬6000戶、11日將停水7小時

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
為辦理汐止各小區計量管網建置工程，汐止區包含茄苳里等8個里，將在8月11日早上9點起至下午4點，總計停水7小時，請民眾預先儲水備用。圖／本報系資料照
為辦理汐止各小區計量管網建置工程，汐止區包含茄苳里等8個里，將在8月11日早上9點起至下午4點，總計停水7小時，請民眾預先儲水備用。圖／本報系資料照

記得儲水！為辦理汐止各小區計量管網建置工程，台灣自來水股份有限公司第一區管理處表示，將在8月11日早上9點起至下午4點，總計停水7小時，請民眾預先儲水備用。新北市水利局表示．本次停水戶數總計2萬6000戶，本次停水期間會持續管制，以督促台水公司儘速完工復水。

水利局表示，停水地區包含汐止區茄苳里、崇德里、橋東里、秀山里、福安里、秀峰里、新昌里、自強里、 文化里、復興里，本次停水戶數2萬6000戶，其中直接用水戶為200戶，其餘2萬5800戶皆自有儲水設施。

本次停水設有6處臨時供水站：包含汐止運動中心(忠孝東路與秀峰路口)、水源路全聯(水源路與連興街口)、仁愛路205號前、茄苳路68號前、忠孝東路與招商街口、秀峰路與仁愛路口。

水利局提醒，停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司或水利局立即處理。如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水請洽免付費專線：1910

停水 汐止

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