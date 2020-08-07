新北首創適應體育教材　讓特殊生學會團隊合作

新北市教育局今在汐止青山國中小舉辦身障學生適應體育暑期育樂營體驗活動，總計45位身障學生一同參與，其中彭泓凱透過滾球學會團隊合作與受挫力，簡子皓因為運動認識更多朋友，新北市教育局表示，目前總計有345位國中小學生受惠。

就讀秀峰國小5年級的彭泓凱是自閉症加上衝動控制障礙，媽媽詹如憶表示，彭泓凱原本面對挫折的忍耐較低，後來接觸滾球後學會同理心與合作精神，彭泓凱跟同學一起參加中華腦麻協會滾球比賽、連續3年拿到團體賽冠軍，不但透過運動提升受挫力、肌耐力跟專注力。

彭泓凱說，一開始接觸滾球的時候不會很難，丟游的時候要先瞄準，丟出去的球才不會歪掉，如果自己表現不好，會想讓自己喜歡的事情或是去玩電動轉換心情，再繼續練習滾球。滾球讓自己交到很多朋友，也變得更開心。

就讀汐止國小6年級的簡子皓，在讀低中年級時，因爲障礙特質與同齡同儕的互動很少，但高年級開始透過老師調整體育活動規則，讓簡子皓能參與體育活動，也因此跟同儕增加了許多互動。

簡子皓表示，除了平常在學校上體育課外，爸爸媽媽都會帶自己去河濱公園騎腳踏車、跑步，每周都還會去羽球社團跟游泳，不論是蛙式、自由式、仰式、蝶式都會游，今天的適應體育夏令營從期末就開始期待。

就讀青山國中小的4年級小潘（化名）因為早產有腦性麻痺，從小一開始接觸適應體育，同時接受物理治療與職能治療，他說最喜歡籃球跟棒球。

新北市長侯友宜今天也與特教生一起參與地板滾球、羽球高手、命中紅心等比賽，侯友宜笑說，他第一次玩地板滾球玩輸特教生，在打羽球的也沒拍那麼好，因為他們的反應跟手勁拿捏的狀況比他更成熟，這要多方訓練才可達成，今年暑假在各行政區校園辦理了60梯次以上身障生育樂營隊，協助減輕800個家庭家長的負擔。