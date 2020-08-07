北市口罩販賣機 柯文哲：排隊人潮又回來了

北市教育局去年打算在236所學校引進智慧自動販賣機，卻引爆個資、飲食安全爭議，審計部也發現該計畫可行性評估及招商策略擬定過程欠周，只有52.11%學校配合，還有學校退出。統計到昨天，全市僅剩58校設置校園販賣機，占全市學校約25%。對此，台北市柯文哲上午參加市府員工親子日活動受訪指出，因為大部分小學都沒裝。

柯文哲說，一般來講，北市要求學校家長會、教師會、家長共同協商，要裝再裝，目前大部分小學都沒裝，認為小學生控制能力較差，目前裝的都是在高中、國中，所以這個比例也差不多。

另外，對於口罩販賣機，柯文哲說，後來發現好像排隊人潮又回來了，24小時可以買的口罩自動販賣機，當然比較方便，市場上有需要，北市都會推出，技術都有了，就看市場上有沒有需要，有需要都可以推出。