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新北市府、冠德建設簽約開發環狀線秀朗橋站 投資22億

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市府和冠德建設今簽約開發環狀線秀朗橋站。圖／捷運局提供
新北市府和冠德建設今簽約開發環狀線秀朗橋站。圖／捷運局提供

新北市府今天和冠德建設簽約開發環狀線秀朗橋站，將投資22億元，市府可獲捷運建設自償性經費約4億元，預計2025年啟用。市府表示，預計招商的環狀線共10站，總開發金額約525億元，自償性經費可達80億，創造6500個工作機會。

新北環狀線讓區域交通更便捷，其中14座車站有10站規畫土地開發，目前秀朗橋、中和、中原與景平4站都已已徵得投資人，景平站將於近期簽約。預計明年底前將陸續啟動板橋、橋和、板新、新埔民生、新北產業園區、十四張6站及機廠等開發案。

市府和冠德建設今天簽署環狀線秀朗橋站土地開發案，市長侯友宜與冠德董事長馬志綱啟動秀朗橋站共構開發計畫，將從秀朗橋站1、2號出入口，由地上6層向上興建至20層，總樓地板面積約1萬3700坪。市府可分回不動產挹注捷運建設自償性經費。

侯友宜表示，秀朗橋站開發案是市府首件自辦捷運土地開發案，經過資格、規格及價格3階段評選，冠德建設公司為最優申請人獲選。依提案開發計畫，將在秀朗橋站規畫商辦與捷運共構大樓，中低樓層做捷運連通商場及SOHO辦公室，高樓層為中小企業微型企業總部。

他說，未來希望帶動秀朗橋周邊繁榮，捷運做到哪裡，都更就到哪裡，商業活動也到那裡。期盼捷運商辦招商可減輕開發過程中的經費負擔，未來還有6站，都可改變區域結構，成為大眾運輸導向發展（TOD）核心，透過點、線、面促成大型開發區，帶動捷運沿線區域發展。

馬志綱則表示，冠德企業參與發展軌道經濟，有多處投資案位在新北，這次看準中和、新店產業聚落及逐漸增加的人口，期則秀朗橋站聯合開發案可順利引入企業及就業人潮。

新北環狀線秀朗橋站開發模擬圖。圖／捷運局提供
新北環狀線秀朗橋站開發模擬圖。圖／捷運局提供
新北市長侯友宜（左）與冠德董事長馬志綱（右）簽約開發環狀線秀朗橋站。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左）與冠德董事長馬志綱（右）簽約開發環狀線秀朗橋站。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（右三）希望捷運站開發可帶動區域發展。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（右三）希望捷運站開發可帶動區域發展。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左）與冠德董事長馬志綱（右）簽約開發環狀線秀朗橋站。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左）與冠德董事長馬志綱（右）簽約開發環狀線秀朗橋站。記者施鴻基／攝影

捷運 侯友宜

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