台北市遊說法登入掛零 柯文哲：不只台北市沒有登錄

SOGO案引發立委涉嫌收賄爭議，外界討論遊說法，發現12年來登錄僅424件，遊說法形同虛設，其中台北市遊說法登入掛零，被認為與台北市長柯文哲標榜的清廉透明違背。對此，柯文哲上午參加市府員工親子日活動受訪指出，不只台北市沒有登錄，六都也都沒有登錄。

柯文哲說，為了這個，這個星期二的市政會議，還請到當年推動遊說法的紀老師，目前推動幾年，全台灣登記有案才400多個，不只台北市沒有登錄，其他也沒有登錄，最多是立法院。

柯文哲說，因為目前在法律上，遊說、關說、陳情、請願沒有明確定義，定義不清楚，執行上有困難，目前遊說法恐怕要針對實際運作狀況再去修一修。

對於台北市標榜廉政公約，登記數卻掛零？柯文哲說，如果全台灣只有台北市掛零，「就是我們不對」，但全台灣好像到現在400多件，所以這是制度的問題。

另外，針對SOGO案，柯文哲在網路直播時曾說 「老柯」(柯建銘)都知道他們再說甚麼，為什麼不從後面K下去，是否會影響兩人關係？柯文哲說，不會啦，他跟老柯很好，都是同鄉，老柯是老芋頭，立法院哪個委員在搞甚麼鬼，他都很清楚，所以那天他的發言就是 「我知道你們後面在幹甚麼」，他態度是這樣。