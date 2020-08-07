反映防疫策略未獲正面回應 侯友宜從新北市府做起

新北市長侯友宜宣布下周起市府將重新恢復要求進入強制戴口罩，另希望以全面普篩檢配合居家檢疫、自主健康建構3道防線防疫，重提阻絕境外構想，中央雖不同意，但他依然會配合。

侯友宜昨天參加行政院會，向中央建議入境全面普篩等防疫策略，但從院長蘇貞昌到流行疫情指揮中心都不贊同，認為如此一來每天要花420萬元，且目前尚未到全面普篩階段。侯今天受訪表達相關看法。

侯友宜說，第二波疫情已經讓民眾逐漸提高警覺心是好事，市府要率先起作用，希望大家戴口罩防疫，下周起會會要求進入市府須戴口罩，宣導期從中央公布開始，如果民眾無法落實就強制，自律最重要。

他認為防疫關鍵口在阻絕境外，多做無妨，全面普篩檢配合居家檢疫、自主健康建構3道防線，公會團體也都有類似想法，防疫打仗沒有地域性可言，他只是提出建議給中央參考，中央決定後，市府依然會配合。

記者詢問台北市長柯文哲指全面普篩是愚人的問題。侯友宜說，他只是就事論事，把地方的聲音反映出來，地方上有一些不一樣的意見，和許多專家學者的看法，可靈活彈性調整作戰方式，以3道防線配套。