技工之死／北市議員批水利處 公安疏失未檢討

北市水利處技工齊金祥颱風天上班因公殉職，「優秀勞工」獎項等不到主人親自領取，北市議員抨擊，事發至今水利處仍未提出檢討，殉職勞工疑遭撈汙機耙齒撞擊跌落水道，明顯具有危險性，市府的公安督導大有問題，根本不重視勞工性命。

全案根據北市勞檢處調查，研判是撈汙機未關，殉職勞工遭耙齒推落至抽水井內，導致憾事發生。不過事發原因、責任歸屬仍在調查階段，除約談水利處相關人員，也要等檢察官開立驗屍報告書才能綜合研判。

議員王欣儀質疑，根據水利處抽水站作業規定，「撈汙機作業時，人員是不能靠近」，但齊卻在撈汙機運作狀況下進去打撈，顯見水利處職安督導、教育訓練及職員作業安全性有漏洞。

王也批評，水利處明知大雨會帶來雜物堵塞前池，為何不事先部署？讓勞工獨自前往；議員王世堅則說，水利處業務龐雜，內部管理程序要重新檢討，不能只有汛期才出動，清淤工作平常就要做。

台北市府工務局企業工會聯合會也發出聲明，質疑公務機關人力精簡與自動化，多單位遇缺不補，或改成委外，其他檢查單位外出是兩人一組，但齊卻一人作業，希望工務局補足人力，也呼籲勞檢單位積極調查。

北市水利處長陳郭正澄清，颱風當天所有員工都出動，只是分工不同，並無人力不足，下八仙抽水站樹枝確實較多，未來人力會做常態調整，考慮調派市區抽水站人力，也會檢討應變機制，今日將開會討論。