彼此更有空間 三峽警消擬分家

新北市三峽警分局及三峽消防分隊共用同一基地，但用地小不敷使用，加上年久失修，宿舍漏水，議員廖宜琨關心改建狀況，新北城鄉局進行多區公共設施保留地通盤檢討，預計可透過分回機關用地土地，讓三峽分局及消防分隊有更多使用空間能改建。

三峽警分局已有50多年歷史，消防分隊也進駐其中，辦公空間不敷使用、車輛動線不便，希望可以警消分家，讓彼此有更多空間。

城鄉局審議科表示，城鄉局在各區進行公共設施保留地的通盤檢討，進行都市計畫變更，三峽區公共設施保留地通檢預計可分回0.8公頃土地，會畫設在警分局現址及周邊，讓警、消應用。

據了解，警分局周邊地目為公共設施保留地，上有私人廠房，依法公設保留地不得有私人建築，因此透過公設保留地解編、都計變更，進行市地重畫，可將地目分為住宅及機關用地，私人就可以在住宅用地上蓋屋，公家也可使用機關用地。

審議科表示，計畫已送內政部審議，最快年底審議小組通過、明年中旬發布，再由地政局市地重畫、配地。據了解，分回土地後，由消防分隊在旁邊新蓋分隊，蓋好後搬出，把原址留給警分局使用，或把原址打掉重建，期間分局及分隊在外找臨時辦公室，方案還在討論。廖宜琨表示，警消平常已經很辛苦了，希望能盡早給警消好的工作環境。