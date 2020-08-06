北市推綠運輸卻僅成長1% 議員直批這原因遇瓶頸

台北市交通局過去宣示，希望在2022年把綠運輸市占率提高至70％，然2020年上半年已過完，綠運推廣至今市占率僅達61％，比起去年同期僅增長1％，推廣不佳，還面對雙北YouBike、捷運分家，綠運推廣恐遇到瓶頸。藍綠議員批評，市長柯文哲態度消極導致北市交通政策不完整，綠能運輸需長期規畫，要求市府做好市政規畫及配套措施。

交通局表示，綠運輸在推廣上的確進度比預期較為緩慢，成長率1％數字看起來不漂亮，但實際增加不少乘載量。為鼓勵民眾多搭乘綠運輸，也會藉由私人運輸管制，如汽機車停車收費管理等來進行，但會考量民眾接受程度。

除推廣成效不佳，近期鬧得沸沸騰騰的雙北YouBike、捷運分家議題，也成為北市推廣綠運輸的阻礙之一，藍綠議員直批，柯文哲對面北市交通態度消極、毫無法令規範及配套措施，「5年來只用嘴巴推綠運」。

北市議員許淑華指出，綠能運輸為北市重要交通政策，需要市府在經費、政策法規大力協助，但柯文哲態度消極、不願多加溝通，頻頻丟出「概念」引發話題性，卻不願做長期規畫及配套措施，讓綠運系統建置不夠完整。

議員游淑惠說，柯文哲近年大幅增設汽機車停車格，這樣看似便民的德政，卻降低搭乘大眾運輸的意願，甚至反向鼓勵民眾多使用私人運輸，市府在推廣綠運輸時，應以減輕市民壓力為最終目的。

交通局表示，雙北YouBike、捷運議題皆持續溝通、研議當中，對於綠運推廣不會造成太大影響，像是YouBike雙北轉換問題已達成共識，直至2021年底前北市仍會維持400個YouBike1.0站點。

2022年全面升級後，雙北研議在北市跨市借還量高的站點保留1.0車柱，或於新北市建置2.0車柱，確保雙北民眾跨市轉換共享自行車服務不打折。