快訊

愛女卡對岸回不來、婆婆離世 罹癌陸配只能自行急診

傳威力彩頭獎持券人在法金部門 台新銀回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市推綠運輸卻僅成長1% 議員直批這原因遇瓶頸

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市大力推廣綠運輸但成效不佳。聯合報系資料照
北市大力推廣綠運輸但成效不佳。聯合報系資料照

台北市交通局過去宣示，希望在2022年把綠運輸市占率提高至70％，然2020年上半年已過完，綠運推廣至今市占率僅達61％，比起去年同期僅增長1％，推廣不佳，還面對雙北YouBike、捷運分家，綠運推廣恐遇到瓶頸。藍綠議員批評，市長柯文哲態度消極導致北市交通政策不完整，綠能運輸需長期規畫，要求市府做好市政規畫及配套措施。

交通局表示，綠運輸在推廣上的確進度比預期較為緩慢，成長率1％數字看起來不漂亮，但實際增加不少乘載量。為鼓勵民眾多搭乘綠運輸，也會藉由私人運輸管制，如汽機車停車收費管理等來進行，但會考量民眾接受程度。

除推廣成效不佳，近期鬧得沸沸騰騰的雙北YouBike、捷運分家議題，也成為北市推廣綠運輸的阻礙之一，藍綠議員直批，柯文哲對面北市交通態度消極、毫無法令規範及配套措施，「5年來只用嘴巴推綠運」。

北市議員許淑華指出，綠能運輸為北市重要交通政策，需要市府在經費、政策法規大力協助，但柯文哲態度消極、不願多加溝通，頻頻丟出「概念」引發話題性，卻不願做長期規畫及配套措施，讓綠運系統建置不夠完整。

議員游淑惠說，柯文哲近年大幅增設汽機車停車格，這樣看似便民的德政，卻降低搭乘大眾運輸的意願，甚至反向鼓勵民眾多使用私人運輸，市府在推廣綠運輸時，應以減輕市民壓力為最終目的。

交通局表示，雙北YouBike、捷運議題皆持續溝通、研議當中，對於綠運推廣不會造成太大影響，像是YouBike雙北轉換問題已達成共識，直至2021年底前北市仍會維持400個YouBike1.0站點。

2022年全面升級後，雙北研議在北市跨市借還量高的站點保留1.0車柱，或於新北市建置2.0車柱，確保雙北民眾跨市轉換共享自行車服務不打折。

YouBike 柯文哲

延伸閱讀

鼻酸！北市水利處殉職技工獲「優良勞工」　兒子代父領

立委收賄案 柯文哲：立委發言背後意思柯建銘一定懂

林穎孟黃郁芬退黨 柯文哲：北市議會時代力量不見了

工會批人力不足釀防災殉職 柯文哲指與那個無關

相關新聞

北市推綠運輸卻僅成長1% 議員直批這原因遇瓶頸

台北市交通局過去宣示，希望在2022年把綠運輸市占率提高至70％，然2020年上半年已過完，綠運推廣至今市占率僅達61％...

北市校園智慧自動販賣機破功 裝設率僅25%

北市教育局去年打算在236所學校引進智慧自動販賣機，卻引爆個資、飲食安全爭議，台北市108年度審計報告出爐，指該計畫可行...

鼻酸！北市水利處殉職技工獲「優良勞工」 兒子代父領

受疫情影響，台北市政府五一勞動節暨表揚大會延至今日舉行，191名優秀勞工得獎者之一，是日前不幸因公殉職的台北市水利處技工...

淡水小小主播營登場 孩子圓夢當主播

為讓小朋友有個充實的假期，紅樹林有線電視跟議員鄭戴麗香服務處合作舉辦小小主播營活動，今(6)日舉辦了第三梯次，小朋友實際上主播台，播報地方新聞，體驗當主播的滋味， 也讓他們留下了美好難忘的回憶。

女力夯！汐止公所開課教女性修水電

修水電不用再是男生的專長，汐止區公所為了促進女性社會參與，提升女性朋友的自信心，今(6)日辦理女性居家水電修繕課程，除了教理論也實際操作，從剪電線到自己做開關插頭，女學員們樂當水電工。

探訪九份琉瑯古道 黃金博物館推採藥小旅行

新北市立黃金博物館趁著暑假結束前，八月份推出三條小旅行主題，除了能在金瓜石、水湳洞體驗傳統淘金、斜坡索道探秘外，在九份地區則推出相當特別的藥草採集DIY，帶領遊客探訪銜接瑞芳市區的琉瑯古道，在古道生態中認識藥草，並製作成草浴包，親自感受大自然的洗禮。

彰化與新北簽交流備忘錄 農產拍賣、折扣享優先權

彰化縣長王惠美今天率團北上與新北市長侯友宜簽署農業交流備忘錄（MOU），未來農產及活動都將遵循拍賣、報名、曝光、折扣等四...

深坑「四寶」文化節 健行、親子營開跑

新北市深坑區公所舉辦的四寶文化節，8/15首先登場的是土庫岳望高寮健行活動，8/22、8/23還有親子夏令營，除了可享用四寶美食，還有多種DIY，另外8/22晚上則有仲夏演唱會，歡迎民眾踴躍來參加。

北市推廣防疫綠運輸 推出每月一話「熊妹」漫畫

因新冠肺炎疫情降低民眾搭乘大眾運輸意願，台北市交通局配合防疫措施並加強消毒，讓民眾能安心搭乘大眾運輸工具，此外，為防制疫...

影／新北警CSI偵探營 網紅「阿神」帶隊PK鑑識難題

新北市警局今天起舉辦為期3天的「CSI偵探體驗營」，150個名額在活動開放報名前3天就搶光光，「鑑識科學講堂」邀請神祕嘉...

北捷1天勸導高達5900人次 呼籲搭乘要全程戴口罩

中央流行疫情指揮中心昨日宣布出入八大處所務必配戴口罩措施，為確保乘客健康安全，台北捷運也宣布再度實施強制全程戴口罩規定，...

北市重啟防疫措施 8月6日起進市場強制戴口罩

北市府今天起重啟防疫應變措施，下午宣布民眾即日起進入市場須佩戴口罩，於1周勸導期後依法取締。

熱門新聞

台南衛生局長爆婚外情 因健康因素請辭獲准

百輛露營車開進武陵農場大草原 民眾批帶頭違法

進出南科注意！ 這支「會轉向」測速照相桿本月啟用

台南衛生局長提前半月離職 除捲婚外情風波還有這原因

國內首座空中彩虹自行車道近期啟用 車友驚艷

機車族串連 明天下班尖峰1處路口不斷待轉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。