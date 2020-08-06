北市校園智慧自動販賣機破功　裝設率僅25%

北市教育局去年打算在236所學校引進智慧自動販賣機，卻引爆個資、飲食安全爭議，台北市108年度審計報告出爐，指該計畫可行性評估及招商策略擬定過程欠周，只有52.11%學校配合，還有學校退出。統計到昨天，全市僅剩58校設置校園販賣機，占全市學校約25%。

教育局主任秘書陳素慧表示，去年11月開會決議由學校自決，由行政職員、家長會、教師會三方討論是否設置智慧販賣機。經校務會議同意通過後，再向廠商申請。今年受疫情影響，不少學校憂心物流入校恐成防疫破口，目前僅58校設置販賣機。

審計報告指出，教育局2019年3月起先在大安國中等9校試辦設置智慧自動販賣機，並規畫分3階段、每校至少設1台販賣機，完成223所學校設置計畫。

不料，去年9月全面推動後，家長、議員紛紛反對，擔心製造垃圾髒亂，也怕學生飲食過量、消費過度等行為，且全市僅2家廠商獨攬生意，每台設備每月使用費僅 1千元，還可獲得消費大數據，遭質疑圖利廠商，教育局也調整政策，決定依各校需求決定是否設置。

審計報告指出，教育局去年12月6日第一階段，原已經裝設的100校，有29校決議不設，尚未設置的132校有高達104校也不設，第二階段僅99校配合設置，占原設定190校目標的52.11%，明顯未達該計畫目標。

審計處認為，教育局辦理本案可行性評估及招商策略擬訂過程欠周，導致政策推動後，引發各界反對，不僅要耗費行政資源重新檢討政策執行方向及履約規範，也影響政府形象。