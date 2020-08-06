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鼻酸！北市水利處殉職技工獲「優良勞工」　兒子代父領

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市水利處技工齊金祥因公殉職，今天由兒子代領「優良勞工」獎。記者趙宥寧／攝影
台北市水利處技工齊金祥因公殉職，今天由兒子代領「優良勞工」獎。記者趙宥寧／攝影

受疫情影響，台北市政府五一勞動節暨表揚大會延至今日舉行，191名優秀勞工得獎者之一，是日前不幸因公殉職的台北市水利處技工齊金祥。市長柯文哲致詞時幾度語塞，遺憾他沒法親自領獎，齊金祥兒子今繫上印有父親姓名的紅背帶代為受獎，場面令人鼻酸。

表揚大會下午在市政大樓2樓親子劇場舉行，今年計272位得獎者及單位。柯文哲表示，今年得獎者有一位齊金祥先生當選優秀勞工，遺憾他沒辦法親自領獎，8月3日那場強降雨，抽水馬達被樹枝卡住，齊金祥為了要清除而被捲入不幸喪生。

柯文哲說，齊金祥在水利處服務8年，曾當過工會理事長、還有台北市產業工會常務理事，他對同事相當熱情，當天算是因公殉職。「本來今天他應該要來拿這個獎，結果...就沒有辦法拿獎」，由兒子來代替他領獎。此時齊的兒子從第一排座位席站起，全場給予熱烈掌聲。

柯文哲說，不管喪葬還是從優撫卹，市府都會全力幫忙，但還是要想辦法讓工安、職安提升，避免遺憾發生， 頒獎之餘還是做檢討，如何讓職場更安全 ，不要再發生意外事件。

工務局所屬企業工會聯合會昨發出5點聲明，直指市府說法卸責，讓家屬相當不滿，且當天整個抽水站僅齊姓員工一人執勤，是工務局不願補足人力，才讓遺憾發生。對此，柯文哲受訪表示，人力有一定配置，不可能說是人力特別不夠，這跟那無關。

柯文哲 北市 工安

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