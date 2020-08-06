彰化與新北簽交流備忘錄 農產拍賣、折扣享優先權

彰化縣長王惠美今天率團北上與新北市長侯友宜簽署農業交流備忘錄（MOU），未來農產及活動都將遵循拍賣、報名、曝光、折扣等四大優先。

其中「拍賣優先」是彰化未來到新北果菜市場，享有彰化優鮮農特產品優先拍賣權。「曝光優先」未來雙府的行銷，無論是實體的或是網路，將會優先互惠、優先曝光。

「折扣優先」則是雙府活動市民折扣優先，未來將與新北市合作辦理「新北市享家BAR展售會」，彰化縣民持身分證就可享打折，彰化舉辦的活動，新北市民也享有同樣的優惠。「報名優先」包括彰化的年度盛事王功漁火節，將提供烤蚵名額30組共180名，優先讓新北市民免費報名。

王惠美說，新北與彰化相距雖1百多公里，但2城市間有著緊密的連結，因彰化有好幾十萬北漂鄉親旅居新北市，同鄉會鄉親常問她彰化味的農特產品要去哪裡買，加上侯市長前年到彰化參訪有機蔬菜，發現侯市長重視食品安全，新北是消費的大市，彰化是一個農業大縣，可以提供優質的農產品給新北市。

侯友宜指出，王縣長來新北市來一起為彰化打拚令他感動，彰化要好、新北市才會好。新北市人口約402萬人，消費力很大，彰化的農漁業產品到新北來賣，未來一定要協助優先賣光，在彰化同鄉團體的支持下，也必定可以銷售一空。