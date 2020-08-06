聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市推廣防疫綠運輸 推出每月一話「熊妹」漫畫
因新冠肺炎疫情降低民眾搭乘大眾運輸意願，台北市交通局配合防疫措施並加強消毒，讓民眾能安心搭乘大眾運輸工具，此外，為防制疫情降低民眾接觸感染機會，也鼓勵多使用智慧支付繳納停車費用。今年還首度規畫「人物專訪」，除感謝平日默默付出的綠運輸工作者，也盼鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。
交通局去年起與網路行銷團隊合作，創造綠運輸大使「熊妹」並結合「捷運擬人化角色」開發網路遊戲，深受民眾喜愛，為推廣綠運輸，今年推出每月一話的「捷運擬人&熊妹連載漫畫」宣傳交通政策。
此外，市府還首度規畫每月1篇的綠運輸工作者「人物專訪」，以圖文紀錄他們付出的過程，7月份推出捷運清潔督導工作人員，8月份則推出公車司機心路歷程。
8月綠運輸工作者代表表示，過去任職於科技業，但時常出國出差無法待在家中陪伴小孩，為了陪伴孩子成長，10年前毅然決然離開科技業成為公車司機，儘管辛苦但至少可以每日陪伴家人。
交通局表示，北市綠運輸路網四通八達，為了讓民眾有更安心的大眾運輸環境，並鼓勵多加使用綠運輸，市府除做好防疫措施外，也推出系列活動，不定期發送「熊妹」及「捷運擬人」獨家限量抱枕、悠遊卡、馬克杯及帆布小物袋等周邊宣導品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言