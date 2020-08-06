北市推廣防疫綠運輸 推出每月一話「熊妹」漫畫

因新冠肺炎疫情降低民眾搭乘大眾運輸意願，台北市交通局配合防疫措施並加強消毒，讓民眾能安心搭乘大眾運輸工具，此外，為防制疫情降低民眾接觸感染機會，也鼓勵多使用智慧支付繳納停車費用。今年還首度規畫「人物專訪」，除感謝平日默默付出的綠運輸工作者，也盼鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。

交通局去年起與網路行銷團隊合作，創造綠運輸大使「熊妹」並結合「捷運擬人化角色」開發網路遊戲，深受民眾喜愛，為推廣綠運輸，今年推出每月一話的「捷運擬人&熊妹連載漫畫」宣傳交通政策。

此外，市府還首度規畫每月1篇的綠運輸工作者「人物專訪」，以圖文紀錄他們付出的過程，7月份推出捷運清潔督導工作人員，8月份則推出公車司機心路歷程。

8月綠運輸工作者代表表示，過去任職於科技業，但時常出國出差無法待在家中陪伴小孩，為了陪伴孩子成長，10年前毅然決然離開科技業成為公車司機，儘管辛苦但至少可以每日陪伴家人。