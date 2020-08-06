工會批人力不足釀防災殉職 柯文哲指與那個無關

台北市工務局水利處齊姓職工3日在處理颱風防災事宜時因公殉職，工會認為，政府人力不足，才釀成悲劇。市長柯文哲今天說，人力有一定配置，齊男殉職，「跟那個是無關」。

颱風哈格比來襲，台北市工務局水利處下八仙抽水站齊姓職工在處理攔汙柵作業時，不慎失足落水失蹤，他的遺體隨後被尋獲。台北市勞動局昨天表示，初步調查，罹災者疑在清污時遭撈污機耙齒推落至抽水井內。

工務局所屬企業工會聯合會昨天發表聲明，指水利處的說法及媒體報導，皆把這次意外主因指向「因勞工工作不慎引起」，但經了解，事發當時僅齊男一人留守抽水站，水利處這樣的作業是嚴重疏失。

工會認為，近年來工務局人力精簡與實施自動化作業，才是導致一人進行危險作業的真正問題，加上工務局不依法補足員額，讓人力不足的問題更加惡化，致使埋葬一條人命為代價，工會也呼籲工務局能盡快依法補足人力，避免工殤再次發生。

柯文哲下午出席「台北市109年度紀念五一勞動節暨表揚大會」，會前接受媒體聯訪時，針對工會說法發表回應。

柯文哲說，人力有一定配置，不可能說是人力特別不夠，齊男因公殉職，「大概跟那個（人力不足）是無關」。