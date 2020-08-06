工會批人力不足釀防災殉職 柯文哲指與那個無關
台北市工務局水利處齊姓職工3日在處理颱風防災事宜時因公殉職，工會認為，政府人力不足，才釀成悲劇。市長柯文哲今天說，人力有一定配置，齊男殉職，「跟那個是無關」。
颱風哈格比來襲，台北市工務局水利處下八仙抽水站齊姓職工在處理攔汙柵作業時，不慎失足落水失蹤，他的遺體隨後被尋獲。台北市勞動局昨天表示，初步調查，罹災者疑在清污時遭撈污機耙齒推落至抽水井內。
工務局所屬企業工會聯合會昨天發表聲明，指水利處的說法及媒體報導，皆把這次意外主因指向「因勞工工作不慎引起」，但經了解，事發當時僅齊男一人留守抽水站，水利處這樣的作業是嚴重疏失。
工會認為，近年來工務局人力精簡與實施自動化作業，才是導致一人進行危險作業的真正問題，加上工務局不依法補足員額，讓人力不足的問題更加惡化，致使埋葬一條人命為代價，工會也呼籲工務局能盡快依法補足人力，避免工殤再次發生。
柯文哲下午出席「台北市109年度紀念五一勞動節暨表揚大會」，會前接受媒體聯訪時，針對工會說法發表回應。
柯文哲說，人力有一定配置，不可能說是人力特別不夠，齊男因公殉職，「大概跟那個（人力不足）是無關」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言