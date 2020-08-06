淡水農夫盧建和與女兒攜手經營農場 蔬菜含有濃厚親情

新北市淡水農夫盧建和與女兒盧苡甄攜手經營牛埔有機農場，盧苡甄讀高職時選擇園藝科，決定大學畢業就回家幫忙，2人起初因觀念不同時有摩擦，但父女倆逐漸磨合，各自在不同領域上發揮。

盧建和原本在外商公司擔任主管，在38歲時父親罹癌，為了就近照顧，放棄當時百萬年薪的工作，回到淡水老家經營小吃店，並將家附近的荒廢土地重新整理，以不施用農藥的方式種植蔬菜。8年前遇上市府推行有機農業，順應產業趨勢，盧建和結束小吃店生意，全心全力投入農業。

盧建和從小在農村生活，在從農第4年開始穩定農作產量及品質，同時也拓展多元通路。目前牛埔有機農場規模已擴大至五分地，穩定供應五股區更寮國小營養午餐，在各大市集及有機商店都可看到牛埔有機農場的身影。

女兒盧苡甄自小陪著父親農忙，起初覺得田間農活枯燥乏味又辛苦，後來高職時選讀園藝科，開始對農業感興趣。她在大學期間，即為了對日後農場食農教育及農事體驗活動做準備，課餘時間也到幼兒園打工，學習如何與小朋友相處。