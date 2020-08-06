淡水農夫盧建和與女兒攜手經營農場 蔬菜含有濃厚親情
新北市淡水農夫盧建和與女兒盧苡甄攜手經營牛埔有機農場，盧苡甄讀高職時選擇園藝科，決定大學畢業就回家幫忙，2人起初因觀念不同時有摩擦，但父女倆逐漸磨合，各自在不同領域上發揮。
盧建和原本在外商公司擔任主管，在38歲時父親罹癌，為了就近照顧，放棄當時百萬年薪的工作，回到淡水老家經營小吃店，並將家附近的荒廢土地重新整理，以不施用農藥的方式種植蔬菜。8年前遇上市府推行有機農業，順應產業趨勢，盧建和結束小吃店生意，全心全力投入農業。
盧建和從小在農村生活，在從農第4年開始穩定農作產量及品質，同時也拓展多元通路。目前牛埔有機農場規模已擴大至五分地，穩定供應五股區更寮國小營養午餐，在各大市集及有機商店都可看到牛埔有機農場的身影。
女兒盧苡甄自小陪著父親農忙，起初覺得田間農活枯燥乏味又辛苦，後來高職時選讀園藝科，開始對農業感興趣。她在大學期間，即為了對日後農場食農教育及農事體驗活動做準備，課餘時間也到幼兒園打工，學習如何與小朋友相處。
盧苡甄2年前畢業後隨即就投入家中農場，分擔父親的工作，主要負責擺攤、網路行銷及農場食農教育的工作。父親節將至，民眾可選購農場的有機蔬菜，下廚給爸爸吃，還能感受到盧氏父女的濃厚親情
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言