深坑「四寶」文化節 健行、親子營開跑

新北市深坑區公所舉辦的四寶文化節，8/15首先登場的是土庫岳望高寮健行活動，8/22、8/23還有親子夏令營，除了可享用四寶美食，還有多種DIY，另外8/22晚上則有仲夏演唱會，歡迎民眾踴躍來參加。

結合美食和在地文化，深坑區公所每年都會舉辦四寶文化節，四寶文化有豆腐、綠竹筍、黑豬肉及茶葉，今年再度規劃了一系列多元豐富的活動，首先8月15日是土庫岳望高寮健行，邀請民眾一同享受原野山林的芬多精。

區長黃美華表，示因為正值暑假期間，深坑四寶文化節安排了兩梯次的親子夏令營，分別是在8/22和8/23，活動的內容包括了豆腐、奶泡雕花、糖霜餅乾等DIY，而且還能夠品嘗到老街上飄香一甲子的豆腐美食，而在8/22晚間則有狂響仲夏、趣遊深坑演唱會，8/23下午5點也有人像繪畫、花式棉花糖等活動。

深坑區公所表示，土庫岳望高寮健行以及親子夏令營從即日起開始接受網路報名，健行活動完全免費，全程參加還可以獲得精美贈品，而親子營每梯次50人，額滿為止，報名資訊可上深坑區公所臉書專頁查詢，歡迎民眾把握機會，踴躍參加。