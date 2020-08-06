女力夯！汐止公所開課教女性修水電

修水電不用再是男生的專長，汐止區公所為了促進女性社會參與，提升女性朋友的自信心，今(6)日辦理女性居家水電修繕課程，除了教理論也實際操作，從剪電線到自己做開關插頭，女學員們樂當水電工。

新北市政府從106年開始推動女性居家水電修繕課程，汐止區公所積極配合，這次邀請有40多年實作經驗，且擁有水電甲級證照的老師現場授課，女性居家水電修繕課程，才開放報名不到3天，30個名額就額滿，可見現在女性朋友對於修水電也是很有興趣。

汐止區長陳健民表示，現場準備了很多水電的相關工具，因為家裡面常會遇到一些水電相關的疑難雜症，透過這次的課程讓婦女朋友都會有幫助，那這也是目前市府在推動的。

當天教材準備充實，電線、工具等等，除了理論接著就是實際操作，先教簡單的剪電線，接著就是怎麼自己做開關插頭，這讓學員們超級感興趣，將電線從總開關接出來，再做插頭開關，吹風機會動、燈會亮，這讓學員們好有成就感。

性平課程不單調，女性居家水電修繕課程，學員們說因為婦女常在家，電燈開關壞了還要叫人修，有點麻煩，透過課程樂當水電工，女力當道，以後家裡東西壞了自己修不是問題。