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淡水小小主播營登場 孩子圓夢當主播
為讓小朋友有個充實的假期，紅樹林有線電視跟議員鄭戴麗香服務處合作舉辦小小主播營活動，今(6)日舉辦了第三梯次，小朋友實際上主播台，播報地方新聞，體驗當主播的滋味， 也讓他們留下了美好難忘的回憶。
今天下午由新北市議員鄭戴麗香與紅樹林有線電視合作，舉辦紅樹林小小主播營活動，讓孩子可以體驗座上主播台的感覺。
市議員鄭戴麗香表示，為了讓孩子在暑假期間，有一個正當的休閒活動，才會與有線電視一同舉辦小小主播營，希望可以帶給他們不一樣的體驗。
紅樹林有線電視總經理林勝宏特別在攝影棚，為小朋友介紹製作新聞的設備與方式，總經理林勝宏表示，希望透過暑期活動，讓孩子了解電視新聞的製作，這一次的活動，不只是讓孩子在攝影棚體驗當主播的樂趣，紅樹林有線電視以生動活潑有趣的方式，讓孩子了解電視的演進過程，而實際到了攝影棚，小朋友都說座在主播台上真的很緊張。
小朋友第一次座在攝影棚的主播台上，雖然有些許的緊張，但也相當興奮，從頭到尾一字一句的播報，看起來頗有主播架勢，而他們也覺得很好玩，而每一位小友都可以拿到議員服務處與有線電視所發送的贈品，讓孩的過一個特別不一樣的暑假。
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