探訪九份琉瑯古道 黃金博物館推採藥小旅行

新北市立黃金博物館趁著暑假結束前，八月份推出三條小旅行主題，除了能在金瓜石、水湳洞體驗傳統淘金、斜坡索道探秘外，在九份地區則推出相當特別的藥草採集DIY，帶領遊客探訪銜接瑞芳市區的琉瑯古道，在古道生態中認識藥草，並製作成草浴包，親自感受大自然的洗禮。

新北市立黃金博物館館長王錦華表示，八月份來到，暑假過了一半，黃金博物館特地設計三樣主題，供親子遊客來到九份、金瓜石、水湳洞參與在地生活體驗，包括在外九份溪由老礦工教授淘金過程，以及斜坡索道45度角壯麗景觀的礦業歷史探秘，而在山的另一頭，九份地區則是以藥草採集DIY作為今年特別的導覽行程。

藥草達人李明峰表示，為了讓來到九份的民眾不只是逛逛老街、看海景用餐，這次的採藥DIY將帶領遊客沿著昇平戲院後方的輕便道，穿過磅坑口，來到所謂琉瑯腳地區，這裡早期以輕便車行駛，並透過流籠將貨物送往山下的瑞芳市區，開發出的古道由於坐山面海，風景幽美外，迎風面充沛的雨量也影響生態物種，包括芳香的鐵線蓮、用作沙士原料的菝契等植物都能作為草藥，跟著導覽除了材料收穫滿滿，也會認識不少在地物種。

收集好藥材，回到野事草店進行DIY，不僅能包裝後回家泡澡，店家本身也相當有特色，包括前身是釘畫藝術家胡達華的工作室，釘畫構圖的明媚風景是國內少有，而櫃台邊平平罐罐的醃漬物，都是每天取用發酵的天然草葉，小旅行中也包含特色甜點，薄荷包種茶醬淋上雞蛋糕，再配上青草茶拿鐵剛剛好，民眾在八月份有空不妨上黃金博物館臉書粉專進行報名，享受不一樣的九份大自然體驗。