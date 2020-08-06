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北市重啟防疫措施 8月6日起進市場強制戴口罩

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
北市府要求即日起民眾進市場要戴口罩。圖／報系資料照
北市府要求即日起民眾進市場要戴口罩。圖／報系資料照

北市府今天起重啟防疫應變措施，下午宣布民眾即日起進入市場須佩戴口罩，於1周勸導期後依法取締。

產發局指出，近期因新冠肺炎COVID-19疫情出現升溫跡象，台北市政府配合中央流行疫情指揮中心109年8月5日發布事項，重啟防疫應變措施，台北市市場處公告自8月6日起未戴口罩之公有零售市場攤商、現場相關從業人員及消費者，經北市府人員（含服務人員）、警察人員或市場自治組織提醒勸告，仍不戴口罩並執意進入市場者，將依「傳染病防治法」第70條第1項第3款規定裁處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，第1周為勸導期，勸導期過後將依法取締。

市場處指出，因國際間新冠肺炎疫情升溫，請民眾確實配合防疫措施，以共同防堵疫情再次爆發，市場處已於各公有零售市場出入口張貼公告，籲請民眾進入時應佩戴口罩，並設置酒精自動噴霧消毒器於公有零售市場出入口供民眾使用，另安排防疫人力加強宣導勤洗手、佩戴口罩及維持安全社交距離等防疫措施，提供消費者安心購物環境。

口罩 疫情 北市 新冠肺炎 COVID-19

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