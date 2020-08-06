快訊

入境全體普篩？指揮中心李秉穎：暫不需要 每日420萬成本高

癌症救星？「熱苦瓜水能抗癌」是真還是假？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自備餐具享優惠 寧夏夜市延長至年底

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
自備餐具享優惠活動，寧夏夜市延長至年底。圖／北市環保局提供
自備餐具享優惠活動，寧夏夜市延長至年底。圖／北市環保局提供

北市環保局自109年6月5日起在寧夏夜市舉辦自備餐具享優惠活動，推廣減少使用一次性餐具，迄今約有5000人次參與，為持續宣導源頭減量的重要性，活動將延長至今年12月31日，藉以鼓勵民眾養成外帶消費自備餐具的習慣。

環保局指出，即日起至12月31日止，民眾只要自備餐具、容器類，至寧夏夜市參與活動店家外帶消費，即可獲得1點，集滿5點再到寧夏觀光夜市協會兌換50元折價券，於參與活動店家折價使用。

北市環保局表示，寧夏夜市素有「環保夜市」之稱，長年來與北市府攜手合作，針對夜市環境、污染防治設備及資源回收設施等設備加以提升，展現對環境保護的決心，藉此翻轉民眾對於夜市環境的刻板印象，民眾在享受夜市美食的同時，也能享有更優質的用餐環境，創造健康環保的新飲食文化。

夜市 餐具 北市

延伸閱讀

寧夏夜市自備餐具優惠再加碼 活動延長至年底

攤商垃圾清運費調漲？ 台中環保局：清運商藉機漲價

年省一個永和！新北擬攜手台電用大數據AI幫家用戶省電

苗栗紙錢集中燃燒量增20倍 今年全年都受理進焚火廠

相關新聞

北市12區運動中心下修室內人流　健身器材間隔用

暑期民眾湧入各區運動中心運動，國內疫情拉警報，台北市政府即日起提升防疫等級，啟動「第一階段」防疫應變機制，台北市12區運...

新北業者魚肉非法掩埋路邊 臭氣薰鄰居

新北瑞芳區建基路二段的鯊魚煙食品製造及販售業者，涉嫌將廢棄魚肉掩埋在路邊，新北環保局獲報後前往蒐證，並發現草叢有明顯腐敗...

自備餐具享優惠 寧夏夜市延長至年底

台北市環保局自109年6月5日起在寧夏夜市舉辦自備餐具享優惠活動，推廣減少使用一次性餐具，迄今約有5000人次參與，為持...

錢櫃林森大火爆公務員收賄 北市建管處長遭調職

台北市錢櫃林森店大火爆出北市建管處公務員收賄弊案，下令採「連坐法」三級處分的北市長柯文哲，在近日主持市長會議時拍板，建管...

公車與機車分流 新莊思源路設公車優先道

機車族行駛在慢車道上，常為了閃躲公車靠站而行駛快車道，甚至因此發生意外，新北交通局指出，新莊思源路往北（五股）方向快車道...

北山大橋試辦機車行駛主線道 每小時僅百輛

新北市汐止區北山大橋的機車道狹窄，若有車禍幾乎都撞成一團，新北交通局自6月起試辦「假日開放機車行駛北山大橋主線道」，目前...

台北設市百年 黃阿瑪相遇1920台北市開展

今年是台北市設市一百周年，台北市政府觀光傳播局特別與台灣原創知名圖像品牌「黃阿瑪的後宮生活」攜手策畫「黃阿瑪相遇1920...

年省一個永和！新北擬攜手台電用大數據AI幫家用戶省電

新北市環保局、台電各自發展家戶「智慧用電」政策，日前一起參與「總統盃黑客松」，進一步結合環保局有細部資料及台電廣設電表的...

北市設市百年特展 「黃阿瑪與後宮們」七種裝扮現身

台北從1920年開始實施市制，至今第一百年，台北市觀傳局特別與台灣原創知名圖像品牌「黃阿瑪的後宮生活」舉辦「黃阿瑪相遇1...

炎炎夏日游泳池成最愛 北市抽查共4家不合格

炎炎夏日不少人喜歡到游泳池消暑，北市政府自109年3月2日至7月31日，針對市內76家公私立對外營業的游泳池執行聯合檢查...

慶關聖帝君聖誕 新北抽限量50組文創關公印章

農曆6月24日(今年8月13日)為關聖帝君聖誕，新北市民政局邀請民眾在「新北民政保平安」臉書粉絲專頁留言為關聖帝君慶生，...

台北河岸童樂會14日登場 3大亮點瘋玩

「2020台北河岸童樂會-熊讚水樂園」14日登場，將打造今夏台北「最大親水樂園」。活動三大亮點，除遊樂設施有「長60米山...

熱門新聞

台南衛生局長爆婚外情 因健康因素請辭獲准

「菜鳥別進圓環」日本人玩台南列8心得 在地人狂點頭

進出南科注意！ 這支「會轉向」測速照相桿本月啟用

機車族串連 明天下班尖峰1處路口不斷待轉

百輛露營車開進武陵農場大草原 民眾批帶頭違法

住宅節能設備補助弱勢450萬 苗縣即日起受理申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。