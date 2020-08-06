自備餐具享優惠 寧夏夜市延長至年底

台北市環保局自109年6月5日起在寧夏夜市舉辦自備餐具享優惠活動，推廣減少使用一次性餐具，迄今約有5000人次參與，為持續宣導源頭減量的重要性，活動將延長至今年12月31日，藉以鼓勵民眾養成外帶消費自備餐具的習慣。

環保局指出，即日起至12月31日止，民眾只要自備餐具、容器類，至寧夏夜市參與活動店家外帶消費，即可獲得1點，集滿5點再到寧夏觀光夜市協會兌換50元折價券，於參與活動店家折價使用。

北市環保局表示，寧夏夜市素有「環保夜市」之稱，長年來與北市府攜手合作，針對夜市環境、污染防治設備及資源回收設施等設備加以提升，展現對環境保護的決心，藉此翻轉民眾對於夜市環境的刻板印象，民眾在享受夜市美食的同時，也能享有更優質的用餐環境，創造健康環保的新飲食文化。