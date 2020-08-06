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公車與機車分流 新莊思源路設公車優先道

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局指出，新莊思源路往北（五股）方向快車道的外側車道調整為公車優先道，公車亭移至環狀線下方分隔島，預計8月20日起實施。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，新莊思源路往北（五股）方向快車道的外側車道調整為公車優先道，公車亭移至環狀線下方分隔島，預計8月20日起實施。圖／新北交通局提供

機車族行駛在慢車道上，常為了閃躲公車靠站而行駛快車道，甚至因此發生意外，新北交通局指出，新莊思源路往北（五股）方向快車道的外側車道調整為公車優先道，公車亭移至環狀線下方分隔島，預計8月20日起實施，能把機車與公車分道、分留，提升機車族行車安全。

交通局長鍾鳴時說，行駛思源路的公車多達13條路線，尖峰流量每小時約59車次，目前公車行駛最外側慢車道，方便靠站上下乘客，不過經常公車一靠站，就影響後方機車的行車秩序。

鍾鳴時表示，新莊思源路為新北產業園區聯外主要幹道，上午尖峰時段往北（五股）方向的機車流量高達每小時4260輛次，且59車次公車中，更有36車次需要左轉，未來改在快車道左轉，能增加運行效率。

交通管制工程科科長陳建成說，目前新北板橋文化路有公車專用道，有效達到「公車、機車分流」與「公車直捷」目的，不過新莊思遠路往北汽車車流量較大，避免排擠原有車輛，改以公車優先道形式，開放一般車輛行駛。

新北市議員陳明義則說，公車亭接近入口，公車欲停站時前方卻有汽車等紅燈無法靠站，等到靠站後後方又塞汽車，會造成後方車輛隨意變換車道，反而破壞思源路原有的順暢度，且行人還要到分隔島等公車也具有危險性，應可慎重考慮。

陳建成表示，調整後能有效改善汽機車與公車混合爭道情形，提升機車族行車安全，公車乘客上、下車時也不用再擔心後方竄出的機慢車輛。

新北交通局指出，新莊思源路往北（五股）方向快車道的外側車道調整為公車優先道，公車亭移至環狀線下方分隔島，預計8月20日起實施。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，新莊思源路往北（五股）方向快車道的外側車道調整為公車優先道，公車亭移至環狀線下方分隔島，預計8月20日起實施。圖／新北交通局提供

公車 車道

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