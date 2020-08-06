北山大橋試辦機車行駛主線道 每小時僅百輛

新北市汐止區北山大橋的機車道狹窄，若有車禍幾乎都撞成一團，新北交通局自6月起試辦「假日開放機車行駛北山大橋主線道」，目前每小時約百輛車輛行駛主線，還需視試辦狀況決定是否成為常態。新北市議員廖先翔則說，盼能爭取平日也開放。

北山大橋為汐止前往台北市南港的主要道路之一，汐止往南港路段採汽、機車分流，機車行駛騎機車專用道，避免與上環東大道的汽車交織，但機車專用道狹窄，若出現一輛自行車就可能造成道路堵塞，甚至傳出為超車而擦撞事故。

交通管制工程科長陳建成說，7月統計假日尖峰小時平均約100輛機車行駛主線道，其餘車輛仍行駛機車專用道，使用量沒有想像的多，截至目前為止也仍未有機車在主線道出現肇事事故。

廖先翔表示，行駛專用機車道的騎士仍較多，試辦至今仍未有事故狀況，開放機車行駛主線道，是部分敢行駛快車道的機車騎士，能與行駛較慢的機車騎士分流，盼未來能爭取到平日也能開放。

不過部分地方民眾認為，機車專用道就是避免與汽車交織發生意外，汽車北山大橋街環東大道時，就不會因為閃避機車發生意外，時在沒必要貪圖省短短的時間而開放機車行駛主線道。

陳建成表示，行駛快車道的機車騎士並不多，試辦期間至今年12月，仍持續觀察中，等試辦成果結束後，再視其效應決定是否維持或是平日開放機車行駛主線道。