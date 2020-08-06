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台北設市百年 黃阿瑪相遇1920台北市開展
今年是台北市設市一百周年，台北市政府觀光傳播局特別與台灣原創知名圖像品牌「黃阿瑪的後宮生活」攜手策畫「黃阿瑪相遇1920台北市」特展，今天起在台北探索舘開展，展出至12月31日，邀請民眾走進展場體驗台北摩登文化。
上午開展記者會由台北市政府吉祥物熊讚開場舞拉開序幕，與超人氣黃阿瑪首次同台，展區規畫限定角色與復古場景，讓民眾宛如回到1920年代的台北市，黃阿瑪與後宮們化身為小學生、醫生、紳士、貴婦、司機、淑女、大叔等七個不同角色，搭配現場模擬當年日常生活場景，有學校教室、衛生室、洋服店、寫真館、咖啡廳等及許多1920年代當年的照片與復刻文物，透過不同的情境體驗，帶領大家穿越時空認識當年台北市民的生活日常。
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