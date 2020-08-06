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搭乘淡海輕軌強制戴口罩 違者開罰拒載

中央社 / 新北6日電

新北捷運公司因應中央宣布8大場所應佩戴口罩淡海輕軌今天起恢復實施強制戴口罩規定，未戴口罩搭乘，將依傳染病防治法開罰，最高可至新台幣1萬5000元，並拒絕運送。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布8大場所應佩戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所等。

新北捷運公司表示，淡海輕軌今天起恢復實施強制戴口罩規定，未戴口罩搭乘輕軌，將依傳染病防治法開罰，最高可開罰新台幣1萬5000元，並拒絕運送。

新北捷運公司表示，淡海輕軌沿線旅客目前仍維持量測體溫進站的防疫措施，人潮較多的V01紅樹林站、V05淡金北新站及V07淡水行政中心站，設置熱顯像儀監控體溫，沿線車站與列車維持每4小時一次的消毒工作，全線各站也同步設置「防疫小站」，提供消毒酒精讓民眾使用。

淡海輕軌 口罩 新北

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