年省一個永和！新北擬攜手台電用大數據AI幫家用戶省電

新北市環保局、台電各自發展家戶「智慧用電」政策，日前一起參與「總統盃黑客松」，進一步結合環保局有細部資料及台電廣設電表的雙方優點，由資策會分析民眾用電資訊，進而給出合適的用電建議，達成節能效果。推估若台灣有100萬戶納入，將可節省一年3.16億度電，相當於一年省下一個永和區用電。

環保局低碳中心主任鄧筱光表示，「民眾看到當下自己的用電，才會有感，想節能」，否則收到電費單都是兩個月後，根本也想不起來自己之前怎麼用電。

環保局運用經濟部能源局縣市共推住商節電行動的經費，從2018年開始，在熱島相對嚴重及都會區145戶家用戶安裝家庭能源管理系統（HEMS），透過微型電表及智慧插座，搜集每一項家電的用電資訊，民眾透過手機或電腦上網即可看到當下用電分布。

鄧筱光說，當民眾知道當下自己怎麼用電，會減少不必要使用，或是把冷氣溫度調高一點，搭配電扇使用。民眾也曾從數字異常，發現冰箱壓縮機壞掉，修理後就不再過於耗能。根據過去資料顯示，新北市安裝HEMS的及戶平均節電約20-25％。

不過鄧筱光指出，HEMS一套約3、4萬元，難以普及，因此想找台電合作，從新北及台電的資料可以找出低成本推廣到各戶的節電建議方案。

台電近年開始幫家用戶換裝成智慧電表，每15分鐘可紀錄一筆總電量數字。鄧筱光說，每個家電用電圖形都有不同，透過資策會數位所運用「指紋圖譜」的大數據、人工智慧相關技術，可從總電量，回推分析出當下用戶是使用哪些電器，等於是戶戶都安裝HEMS。