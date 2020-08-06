北市設市百年特展 「黃阿瑪與後宮們」七種裝扮現身

台北從1920年開始實施市制，至今第一百年，台北市觀傳局特別與台灣原創知名圖像品牌「黃阿瑪的後宮生活」舉辦「黃阿瑪相遇1920台北市特展」，重回1920年代。特展從即日起在台北探索館展出至12月31日，體驗台北文化。

上午開幕時，台北市政府吉祥物熊讚也現身，超人氣黃瑪瑪也在現場與熊讚互動。觀傳局長劉奕霆指出，台北市設市百年，舉辦這次特展，有北市百年前的街景，以及咖啡店、學校、服飾店，黃阿瑪也推出特定的圖像，現場還有互動裝置。

台北市1920年就有下水道系統，探索館一樓大螢幕特別設計了「防疫勤洗手‧搶修供水系統」互動遊戲，民眾可以透過遊戲，認識1920年代的公共衛生教育。此外，在台北市政府西大門也打造了限定角色打卡拍照區，讓大家與黃阿瑪與後宮們一起合照，透過和黃阿瑪合作，吸引更多民眾來參觀。觀傳局指出，因應疫情，民眾進入市府探索館要戴口罩。

這次展覽包括台北探索館一樓與二樓空間，展區規劃限定角色與復古場景，讓民眾宛如回到1920年代的台北市。沿著貓腳印抵達2樓特展廳，黃阿瑪與後宮們化身為小學生、醫生、紳士、貴婦、司機、淑女、大叔等7個不同角色，模擬在1920年有各自不同的職業。

另外，搭配現場當年各式各樣的日常生活場景，有學校教室、衛生室、洋服店、寫真館、珈琲店等，還有許多1920年代的照片與復刻文物，透過不同情境的體驗，穿越時空的迴廊，認識當年台北市民的生活日常。