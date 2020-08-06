北市12區運動中心下修室內人流　健身器材間隔用

暑期民眾湧入各區運動中心運動，國內疫情拉警報，台北市政府即日起提升防疫等級，啟動「第一階段」防疫應變機制，台北市12區運動中心除了維持量體溫、實名制，也將下修容留人數，室內空間將控制在100人以下，健身器材間隔使用，8月10日起實施。

北市府表示，即日起包括公共場所室內須保持空氣流通、工作人員配戴口罩勤洗手、場館管制點放置乾洗手液、場館落實實名制、社交距離或戴口罩等；大型活動部分，室內活動超過100人、室外超過500人須向觀傳局申請，衛生局審核通過。

6月7日國內大解封，解除室內外人數上限，如今國內疫情現危機，台北市體育局運動產業科長吳偉銘表示，12區運動中心將恢復人流管制，如健身房、游泳池室內僅能容納100人，也會持續落實量體溫、噴酒精、實名制。

吳偉銘表示，若室內能維持社交距離，就可不戴口罩，若不能維持就要戴，但民眾運動口罩根本戴不住，因此健身房器材會讓民眾間隔使用，拉出社交距離；至於運動課程，疫情期間鼓勵採小班制，目前都恢復正常運作，且因防疫政策才剛宣布，仍要觀察後續影響，會再滾動式修正。