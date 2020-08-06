炎炎夏日游泳池成最愛 北市抽查共4家不合格
炎炎夏日不少人喜歡到游泳池消暑，北市政府自109年3月2日至7月31日，針對市內76家公私立對外營業的游泳池執行聯合檢查，共有3家分別有未設置高腳救生椅、資訊公告不足、救生人員不足等缺失；另外大湖公園游泳池水質檢驗不合格，開罰5000元。
體育局指出，游泳池管理規範去年做大幅修正，也是這次稽查重點，包括告示牌部分，新增無障礙設施公告、逃生動線圖公告，另外原本面積375平方公尺以上要配置2名救生員，今年修正為1名即可，因此這次稽查，業者大部分合格 ，僅少數不合格。 另外，器材上新增AED和高腳椅 ，公共意外險部分，配合行政院對保額的修正，從3000萬增加6600萬。
體育局指出，這次抽查不合格的業者，包括博愛國小運動中心，未配置高腳救生椅及身障入水椅、未公告場地平面圖、現場缺無障礙設施與服務資訊公告；華江高中游泳池救生員數不足；靜心中小學游泳池則是現場缺無障礙設施與與服務資訊公告、使用人安全注意及禁止事項、場地平面圖公告。
另外，大湖公園游泳池水質複檢仍未合格，衛生局裁處負責人5000 元，持續追蹤複檢。對此，設施限改和水質不合格的業者均表示，會在期限內改善完成。
針對初檢不合格業者，體育局表示，依規定命限期改善擇期複檢外，並將其列為重點查核對象，加強抽查頻度，同時輔導游泳池經營業者應遵守相關法令規定及做好自主管理工作。
衛生局表示，為強化營業場所游泳池衛生安全，依據「台北市營業衛生管理自治條例」定期水質抽驗，並進行各項衛生稽查。水質抽驗採取高規格比照飲用水水質標準，總菌落數每1公撮(mL)池水中應低於500 CFU，大腸桿菌群每100公撮(mL)池水中應低於(含) 6 CFU。
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