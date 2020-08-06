炎炎夏日游泳池成最愛 北市抽查共4家不合格

汐止樟樹國小旁有一塊公有地，在原本的高壓電塔移走之後，市府新工處也開闢為公園，雖然，佔地不大，卻應有盡有，而最近里長更是花心思，自掏腰包做了紅色打卡框，再搭配地面的立體彩繪，也成了打卡新景點，還放了兩支竹竿，里民們閒來沒事跳竹竿舞，也讓小公園更熱鬧。

2020-08-05 21:03