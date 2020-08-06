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慶關聖帝君聖誕 新北抽限量50組文創關公印章

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市民政局邀請民眾在「新北民政保平安」臉書粉絲專頁留言為關聖帝君慶生，就有機會抽中限量50組的精美文創開運關公章，昨日開放活動，留言已破千則。圖／新北市民政局提供
新北市民政局邀請民眾在「新北民政保平安」臉書粉絲專頁留言為關聖帝君慶生，就有機會抽中限量50組的精美文創開運關公章，昨日開放活動，留言已破千則。圖／新北市民政局提供

農曆6月24日(今年8月13日)為關聖帝君聖誕，新北市民政局邀請民眾在「新北民政保平安」臉書粉絲專頁留言為關聖帝君慶生，就有機會抽中限量50組的精美文創開運關公章，昨日開放活動，留言已破千則。

民政局表示，關公章刀身以不銹鋼打造，搭配烏金染色傳遞關聖帝君正氣，並經新莊武聖廟法會加持，具避煞、驅瘟神力，且保佑考試順利、財運亨通。

民政局長柯慶忠表示，關聖帝君剛毅正直、忠義武勇形象深植人心，關公精神「仁義禮智信」亦受世人推崇，新北主祀及副祀關聖帝君廟宇，皆秉關公精神，長期從事公益慈善及社會教化，如新莊武聖廟提供弱勢家庭學子免費溫書場所及課業輔導，瑞芳勸濟堂救助中低收入戶、辦理老人共餐，三峽廣行宮捐贈物資予獨老等，為社會帶來實質幫助。

新莊武聖廟主任委員林俊德說，位於廟街的新莊武聖廟是市定古蹟，已有260年歷史，為慶祝關聖帝君聖誕，從8月9日至13日舉辦祈安禮斗法會、過平安橋儀式，為信眾祈福。

另外，8月7日至9日還有三天免費才藝課程與在地學生樂團表演，特別邀請有35年資歷的捏麵職人黃昭智老師帶領小朋友捏麵，讓孩童瞭解傳統與現代捏麵的不同，並體驗創作現代公仔的樂趣。此外，也邀請到蘇雅慧老師教授羊毛氈DIY課程，簡單樸實的做法，讓大小朋友都能創作出富有個人特色的手作藝品，有興趣的民眾可至新莊武聖廟臉書粉絲團報名。

關聖帝君聖誕當天，有全台罕見金面關聖帝君的瑞芳勸濟堂，更推出「擲筊搏金龜」活動，廟方準備50隻一錢重的金龜，民眾連擲6個聖筊即可把金龜帶回家；三峽廣行宮則舉行祝壽祀宴大典及歌手蘇宥蓉獻唱台語新歌；行修宮(行天宮-三峽分宮)秉持著關聖帝君「讀好書、說好話、行好事、做好人」的示訓，於當日凌晨舉辦關聖帝君聖誕科儀，上午發放白米與信眾結緣。寺廟園區後方並有白雞山登山步道，海拔約272公尺，民眾參拜後可登頂、飽覽寬闊視野，令人心曠神怡。

民政局表示，為了讓年輕世代可以更瞭解傳統信仰文化，民政局特別舉辦網路抽獎活動，邀請民眾一起為神明慶生，只要至新北民政保平安臉書留言並tag三位好友，就有機會獲得限量精美文創關公章。另外也請至廟裡參加活動的民眾，請佩戴口罩、保持社交距離，維護自己與他人健康。

民眾只要至新北民政保平安臉書留言並tag三位好友，就有機會獲得限量精美文創關公章。圖／新北市民政局提供
民眾只要至新北民政保平安臉書留言並tag三位好友，就有機會獲得限量精美文創關公章。圖／新北市民政局提供

關公 瑞芳

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