快訊

台南衛生局長陳怡爆婚外情 因健康因素請辭獲准

今再增1名境外移入個案 指揮中心下午2時緊急說明

北市抽查公私立游泳池 4間業者違規需改善

中央社 / 台北6日電

台北市法務局今天表示，公布抽查76間公私立游泳池結果，4間需複檢，違規項目有未配置高腳救生椅、未公告場地平面圖、水質大腸桿菌群超標等情形，會持續追蹤並要業者改善。

台北市法務局上午開記者會，主任消保官楊麗萍說，為確保民眾夏季到游泳池消費權益，與衛生局體育局聯合稽查76間公私立游泳池，檢查項目包含泳池設備及安全管理等。

消保官指出，76間業者有4間待複檢，包含博愛國小運動中心游泳池、華江高中游泳池、靜心中小學游泳池、大湖公園游泳池，體育局和衛生局會持續追蹤，業者未改善將依法開罰。

體育局表示，聯合檢查項目包含救生員及游泳教練是否具證照、現場是否配置救生圈等救生配備、泳池需設水質水溫標示及中英文告示牌等。

體育局指出，業者不合格項目包含未配置自動體外心臟去顫器（AED）和高腳救生椅及身障入水椅、公共意外險保險金額未符合規定等，公布後的7天至14天會前往檢查，不合格就開罰。

衛生局表示，依「台北市營業衛生管理自治條例」定期針對游泳池抽驗水質，聯合稽查複檢時發現一間業者泳池水質總菌落數及大腸桿菌群超標，先裁罰新台幣5000元，將在7天至14天內持續追蹤複驗。

法務局指出，民眾遇消費爭議，可打市民熱線1999轉6169，會有消保官提供諮詢及協助申訴。

衛生局 水質 體育

延伸閱讀

彰化史上最好成績 媽厝國小獲全國輕艇賽少男少女亞軍　　

7分鐘可排除1座游泳池水量 溪口柴林腳抽水站動土

魏妏秦／從泳池看見公共空間的親子思維

泳池大人掐小孩？ 大人警官否認：男童水槍噴兒女眼睛

相關新聞

北市12區運動中心下修室內人流　健身器材間隔用

暑期民眾湧入各區運動中心運動，國內疫情拉警報，台北市政府即日起提升防疫等級，啟動「第一階段」防疫應變機制，台北市12區運...

炎炎夏日游泳池成最愛 北市抽查共4家不合格

炎炎夏日不少人喜歡到游泳池消暑，北市政府自109年3月2日至7月31日，針對市內76家公私立對外營業的游泳池執行聯合檢查...

慶關聖帝君聖誕 新北抽限量50組文創關公印章

農曆6月24日(今年8月13日)為關聖帝君聖誕，新北市民政局邀請民眾在「新北民政保平安」臉書粉絲專頁留言為關聖帝君慶生，...

台北河岸童樂會14日登場 3大亮點瘋玩

「2020台北河岸童樂會-熊讚水樂園」14日登場，將打造今夏台北「最大親水樂園」。活動三大亮點，除遊樂設施有「長60米山...

機車族串連 明天下班尖峰1處路口不斷待轉

台灣機車路權促進會上月赴公路總局陳情，爭取機車路權，訴求取消禁行機車及兩段式左轉。不過上周六，北市府無預警在市民大道、塔...

送別警員楊庭豪 百警列隊致敬

「庭豪，任務結束，一路好走！」新北市樹林派出所警員楊庭豪在執勤中遭撞，搶救無效，器捐遺愛人間，昨天從亞東醫院移靈至板橋殯...

新店新生活圈 十四張開發案公展

位於捷運環狀線十四張站及安坑線交會處的新店十四張（B單元）區段徵收案昨天起公開展覽，占地34公頃的土地規畫將延續央北區段...

里長：實體券優惠更多／三倍券綁敬老卡 有人想退出

隨著三倍券優惠不斷加碼，北市搶先推出的三倍券綁定台北市敬老卡或愛心卡，刷3千領回饋3千元方案，漸漸不受青睞，綁定率都只有...

八仙樂園荒蕪5年 新北媒合企業接手

八仙樂園遭遇塵爆後荒蕪5年多，新北市長侯友宜昨指出，八里拚發展卻遭遇大家的痛，未來將以企業協助主動幫忙八仙樂園，創造業者...

悠遊卡單筆消費限千元 綁三倍券得分次結帳 長者怨不便

悠遊卡目前單筆消費限1千元，一日最多只能花3千，台北市議員徐立信發現，台北市推敬老卡、愛心卡綁三倍券，更凸顯悠遊卡消費上...

自己的溪自己清 汐止忠山里志工淨內溝溪

新北市汐止區內溝溪沿岸風景美，尤其櫻花盛開遊客好多，也是附近居民休閒散步的後花園，所以，為讓環境更好，今(5)日里長吳國全將清潔日擴大，號召志工淨溪，沿著步道及溪岸撿拾垃圾，沿路撿了不少瓶瓶罐罐、塑膠袋，要讓內溝溪變的更乾淨。

汐止厚德公園新賣點 立體彩繪搭打卡框夯

汐止樟樹國小旁有一塊公有地，在原本的高壓電塔移走之後，市府新工處也開闢為公園，雖然，佔地不大，卻應有盡有，而最近里長更是花心思，自掏腰包做了紅色打卡框，再搭配地面的立體彩繪，也成了打卡新景點，還放了兩支竹竿，里民們閒來沒事跳竹竿舞，也讓小公園更熱鬧。

熱門新聞

桃園捷運綠線G07站開挖40公尺 連續壁今動工第一刀

「菜鳥別進圓環」日本人玩台南列8心得 在地人狂點頭

比鄭成功畫像久遠 「蔡復一畫像」成金門首件重要古物

進出南科注意！ 這支「會轉向」測速照相桿本月啟用

住宅節能設備補助弱勢450萬 苗縣即日起受理申請

機車族串連 明天下班尖峰1處路口不斷待轉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。