北市抽查公私立游泳池 4間業者違規需改善
台北市法務局今天表示，公布抽查76間公私立游泳池結果，4間需複檢，違規項目有未配置高腳救生椅、未公告場地平面圖、水質大腸桿菌群超標等情形，會持續追蹤並要業者改善。
台北市法務局上午開記者會，主任消保官楊麗萍說，為確保民眾夏季到游泳池消費權益，與衛生局、體育局聯合稽查76間公私立游泳池，檢查項目包含泳池設備及安全管理等。
消保官指出，76間業者有4間待複檢，包含博愛國小運動中心游泳池、華江高中游泳池、靜心中小學游泳池、大湖公園游泳池，體育局和衛生局會持續追蹤，業者未改善將依法開罰。
體育局表示，聯合檢查項目包含救生員及游泳教練是否具證照、現場是否配置救生圈等救生配備、泳池需設水質水溫標示及中英文告示牌等。
體育局指出，業者不合格項目包含未配置自動體外心臟去顫器（AED）和高腳救生椅及身障入水椅、公共意外險保險金額未符合規定等，公布後的7天至14天會前往檢查，不合格就開罰。
衛生局表示，依「台北市營業衛生管理自治條例」定期針對游泳池抽驗水質，聯合稽查複檢時發現一間業者泳池水質總菌落數及大腸桿菌群超標，先裁罰新台幣5000元，將在7天至14天內持續追蹤複驗。
法務局指出，民眾遇消費爭議，可打市民熱線1999轉6169，會有消保官提供諮詢及協助申訴。
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