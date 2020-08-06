快訊

北捷今起再度強制全程戴口罩 違規者最高可罰1萬5千元

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

北捷即起搭車全程戴口罩 違者最高罰1.5萬

中央社 / 台北6日電

因應中央防堵武漢肺炎，北市府今起啟動第一階段應變機制，台北捷運表示，即日起搭乘捷運務必全程配戴口罩，勸導不聽者，最高罰新台幣1萬5000元，並拒絕運送。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布8類場所應戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集及教育學習、展演競賽、娛樂、大型活動、宗教等場所。

因應中央防疫措施，台北市政府昨晚宣布啟動第一階段應變機制，民眾出入公共場所、大眾運輸、醫療院所等須戴口罩，並落實實名制，於今天上午5時啟動，有1週勸導期。另外，市政大樓今起，恢復洽公市民入府一律戴口罩，未戴者將禁止進入。

台北捷運原規定，民眾須戴口罩進站，在車廂車站內若能維持社交距離就免戴，但口罩規定升級後，北捷即日起要求民眾搭乘捷運全程配戴口罩，勸導不聽者最高可罰1萬5000元，並拒絕運送。

北市防疫升級，衛生局也公布中央擴大管制啟動第一階段應變機制6類場所防疫措施，範圍包括北市府、大眾運輸、醫療院所、學校單位、公共場所和大型活動。

北市府防疫措施包括一線員工戴口罩、民眾進入市府全面戴口罩、入口量測體溫、實名制等；大眾運輸強制戴口罩、車站每日環境消毒、進站體溫監測及禁止飲食；醫療院所採門禁管制、動線管控、實名制、疑似症狀員工就醫及禁止上班等。

另外，在學校單位，建議戴口罩、人員量測體溫及健康監測、有疑似症狀者就醫並停止上班上課、每日1次清潔環境與消毒、訪客及志工實名制等；在公共場所要求室內保持空氣流通、工作人員配戴口罩勤洗手、場館落實實名制及落實社交距離或戴口罩。

大型活動上，相關防疫措施包含動線管制、無法保持社交距離應全程配戴口罩、場所每日消毒、實名制、室內活動超過100人，室外超過500人須向觀傳局申請經衛生局審核通過，另也不得設飲食攤位及無飲食行為。

口罩 社交距離 北市

延伸閱讀

北捷今起再度強制全程戴口罩 違規者最高將罰1萬5千元

別急著挑口罩！先量鼻樑長短再出門 網驚喊這款口罩恐更難買

指揮中心：非回到解禁前高強度口罩政策

藝文館所、大眾運輸要戴口罩 防疫規範一次看

相關新聞

台北河岸童樂會14日登場 3大亮點瘋玩

「2020台北河岸童樂會-熊讚水樂園」14日登場，將打造今夏台北「最大親水樂園」。活動三大亮點，除遊樂設施有「長60米山...

機車族串連 明天下班尖峰1處路口不斷待轉

台灣機車路權促進會上月赴公路總局陳情，爭取機車路權，訴求取消禁行機車及兩段式左轉。不過上周六，北市府無預警在市民大道、塔...

送別警員楊庭豪 百警列隊致敬

「庭豪，任務結束，一路好走！」新北市樹林派出所警員楊庭豪在執勤中遭撞，搶救無效，器捐遺愛人間，昨天從亞東醫院移靈至板橋殯...

新店新生活圈 十四張開發案公展

位於捷運環狀線十四張站及安坑線交會處的新店十四張（B單元）區段徵收案昨天起公開展覽，占地34公頃的土地規畫將延續央北區段...

里長：實體券優惠更多／三倍券綁敬老卡 有人想退出

隨著三倍券優惠不斷加碼，北市搶先推出的三倍券綁定台北市敬老卡或愛心卡，刷3千領回饋3千元方案，漸漸不受青睞，綁定率都只有...

八仙樂園荒蕪5年 新北媒合企業接手

八仙樂園遭遇塵爆後荒蕪5年多，新北市長侯友宜昨指出，八里拚發展卻遭遇大家的痛，未來將以企業協助主動幫忙八仙樂園，創造業者...

悠遊卡單筆消費限千元 綁三倍券得分次結帳 長者怨不便

悠遊卡目前單筆消費限1千元，一日最多只能花3千，台北市議員徐立信發現，台北市推敬老卡、愛心卡綁三倍券，更凸顯悠遊卡消費上...

自己的溪自己清 汐止忠山里志工淨內溝溪

新北市汐止區內溝溪沿岸風景美，尤其櫻花盛開遊客好多，也是附近居民休閒散步的後花園，所以，為讓環境更好，今(5)日里長吳國全將清潔日擴大，號召志工淨溪，沿著步道及溪岸撿拾垃圾，沿路撿了不少瓶瓶罐罐、塑膠袋，要讓內溝溪變的更乾淨。

汐止厚德公園新賣點 立體彩繪搭打卡框夯

汐止樟樹國小旁有一塊公有地，在原本的高壓電塔移走之後，市府新工處也開闢為公園，雖然，佔地不大，卻應有盡有，而最近里長更是花心思，自掏腰包做了紅色打卡框，再搭配地面的立體彩繪，也成了打卡新景點，還放了兩支竹竿，里民們閒來沒事跳竹竿舞，也讓小公園更熱鬧。

水泥鋪面橋樑大變身 淡水荷花3D地景登場

新北市淡水屯山社區與淡水區公所共同合作，將原本是水泥鋪面的橋樑路面製作成為3D立體彩繪，加入了荷花的圖案，有水中的小魚、台北樹蛙，立體的圖畫呈現在彩繪中，除了遊客多了一處拍照打卡景點外，更讓大家知道屯山生態的多樣性。

金山磺港淤積致漁船擱淺 地方盼延堤防防沙

金山區磺溪出海口淤沙在季風帶動下流向一旁的磺港漁港，導致磺港漁港淤積嚴重，導致漁船擱淺頻傳，為了解決漁民問題，新北市議員張錦豪請第十河川局會勘，並希望延長磺溪出海口右堤，藉此擋沙，也鞏固中角灣沙灘，不讓沙灘一再退縮、國土流失。

貢寮區漁民節好熱鬧 海女獲頒模範漁民

貢寮區漁會今(8)日舉辦漁民節慶祝活動，邀請衛生所舞蹈班的眾多阿公阿嬤們展現舞蹈才藝，歡喜熱鬧慶祝，立委賴品妤也前來頒發模範漁民，今年最特別的，馬岡地區的模範漁民，由海女吳靜宜代表受獎，也讓在地的特色漁業獲得重視。

熱門新聞

桃園捷運綠線G07站開挖40公尺 連續壁今動工第一刀

真巧！彰化地方創生案3鄉獲通過 鄉長都是綠的

「菜鳥別進圓環」日本人玩台南列8心得 在地人狂點頭

比鄭成功畫像久遠 「蔡復一畫像」成金門首件重要古物

住宅節能設備補助弱勢450萬 苗縣即日起受理申請

機車族串連 明天下班尖峰1處路口不斷待轉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。