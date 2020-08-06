北捷即起搭車全程戴口罩 違者最高罰1.5萬

因應中央防堵武漢肺炎，北市府今起啟動第一階段應變機制，台北捷運表示，即日起搭乘捷運務必全程配戴口罩，勸導不聽者，最高罰新台幣1萬5000元，並拒絕運送。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布8類場所應戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集及教育學習、展演競賽、娛樂、大型活動、宗教等場所。

因應中央防疫措施，台北市政府昨晚宣布啟動第一階段應變機制，民眾出入公共場所、大眾運輸、醫療院所等須戴口罩，並落實實名制，於今天上午5時啟動，有1週勸導期。另外，市政大樓今起，恢復洽公市民入府一律戴口罩，未戴者將禁止進入。

台北捷運原規定，民眾須戴口罩進站，在車廂車站內若能維持社交距離就免戴，但口罩規定升級後，北捷即日起要求民眾搭乘捷運全程配戴口罩，勸導不聽者最高可罰1萬5000元，並拒絕運送。

北市防疫升級，衛生局也公布中央擴大管制啟動第一階段應變機制6類場所防疫措施，範圍包括北市府、大眾運輸、醫療院所、學校單位、公共場所和大型活動。

北市府防疫措施包括一線員工戴口罩、民眾進入市府全面戴口罩、入口量測體溫、實名制等；大眾運輸強制戴口罩、車站每日環境消毒、進站體溫監測及禁止飲食；醫療院所採門禁管制、動線管控、實名制、疑似症狀員工就醫及禁止上班等。

另外，在學校單位，建議戴口罩、人員量測體溫及健康監測、有疑似症狀者就醫並停止上班上課、每日1次清潔環境與消毒、訪客及志工實名制等；在公共場所要求室內保持空氣流通、工作人員配戴口罩勤洗手、場館落實實名制及落實社交距離或戴口罩。

大型活動上，相關防疫措施包含動線管制、無法保持社交距離應全程配戴口罩、場所每日消毒、實名制、室內活動超過100人，室外超過500人須向觀傳局申請經衛生局審核通過，另也不得設飲食攤位及無飲食行為。