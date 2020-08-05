後疫情時代仍共體時艱 北捷店家紓困金超過4億元

因應新冠肺炎疫情影響，台北捷運公司配合台北市政府「台北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」辦理紓困，截至7月底已辦理329件，紓困金高達4億7千餘萬元，辦理期限暫定至8月底。

北捷表示，疫情期間許多民眾減少搭乘大眾運輸工具，連帶影響站內店家營業狀況，為此北捷直接減半店家租金共體時艱。

現如今在後疫情新生活時代，北捷平均日運量已從4月的151.3萬人次、5月171.6萬、6月183.7萬，增加至7月195多萬人次。

北捷指出，儘管運載量逐漸增加，租金紓困仍暫定辦理至8月底，據統計，從今年3月1日至7月24日止，已有329件申請紓困減收租金、延後繳納租金及停止計收租金等，紓困金額高達4億7千餘萬元。

北捷表示，除了與各產業共體時艱度過疫情衝擊外，也推出「就想約你」系列活動以及捷運常客優惠抽獎，鼓勵民眾配合中央防疫措施安心出遊及從事戶外活動。