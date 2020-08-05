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老舊地下室積水影響環境衛生 環保局介入處理並開罰

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市信義區虎林街一處私人地下空間廢置多年，不僅積水、還有蚊蟲、異味，北市環保局今早獲報後，會同信義區公所並派多人前往案址會勘，隨後抽水、清除廢棄物、並進行全面消毒，避免病媒孳生。圖／北市環保局提供
北市信義區虎林街一處私人地下空間廢置多年，不僅積水、還有蚊蟲、異味，北市環保局今早獲報後，會同信義區公所並派多人前往案址會勘，隨後抽水、清除廢棄物、並進行全面消毒，避免病媒孳生。圖／北市環保局提供

北市信義區虎林街一處私人地下空間廢置多年，不僅積水、還有蚊蟲、異味，北市環保局今早獲報後，會同信義區公所並派12人前往案址會勘，隨後抽水、清除廢棄物、並進行全面消毒，避免病媒孳生；環保局表示，將追查業主、所有權人依廢棄物清理法開罰，同時追討環境清潔消毒等代履行費用。

環保局表示，該地下空間疑因棄置多年疏於管理而易積水，2001年納莉颱風就曾聯繫過地主清除過一次；根據地方里長說法，地下室在70年代曾是商場，本為建商所有，後因營運狀況不佳關閉，後續產權轉手多次，已不知地主是誰。

環保局表示，該地下室面積約300坪，有2個出入口，其中1處出入口以鐵網圍阻，另1處則被用木板封死，有漏水、積水情況，並有蚊蟲孳生；今早9時會同信義區公所民政課、經建課及健康中心人員前往會勘，確認現場無危險氣體、安全無慮後，由區公所使用抽水機抽水，並由清潔隊支援通風設備，確保作業人員安全。

環保局強調，私人空間環境清潔與衛生，依規定應由所有權人或業者負責維護，這次考量該地下室嚴重積水、蚊蟲孳生，已影響周邊公共環境衛生、居民權益與安全，因此會同區公所暫代所有權人先行清潔消毒，清理完畢後將清算人力物力代履行費用，並查明所有權人進行追討，另將依廢棄物清理法開罰。

廢棄物 北市

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