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安坑國小附幼課後留園 呵護腦麻兒

中央社 / 新北5日電

因應雙薪家庭的托育需求及趨勢，新北市府教育局辦理幼兒園課後留園，為幼兒飲食及遊戲安全把關。安坑國小附幼暑假期間持續辦理，更照顧腦性麻痺的身障幼童，讓學習不停止。

新北市府教育局今天表示，為減輕學齡前家庭托育負擔，讓幼童學習不停歇，提供學期間課後及寒暑假期間課後留園照顧服務，並推動食用有機蔬菜、全面禁止使用含基因改造食材，改善遊樂設施，提供家長安心、放心的送托場所。

新店區安坑國小附設幼兒園配合課後留園政策，暑假期間從上午8時至下午5時照顧幼兒，尤其，針對身心障礙幼兒提供細心與學習不中斷照護，讓家長無後顧之憂、幼兒快樂學習。

安坑附幼主任顧妮寶表示，患有腦性麻痺的4歲幼兒小文（化名），祖孫三代共同生活，家裡經濟不穩定。老師協助安排鑑定、申請相關專業團隊，與特殊教育服務及就學補助，讓小文享有福利與各項服務。

幼兒園也建議家長，讓小文參加課後留園，讓小文的父親能夠從事正職工作，不須為接送小文下課，只能擔任臨時工，也改善家裡經濟狀況。

小文的父親表示，附幼提供課後留園服務，讓小文暑假期間學習不中斷，也減輕照顧負擔。他積極帶小文上治療課、購置矯正鞋，學習各項認知、語言表達與溝通、基本生活自理技能。他感謝附幼老師及助理，延續治療師所建議的肢體練習及訓練。

教育局表示，新北市公共化幼兒園課後留園開辦率逐年升高，至今已逾8成，感謝幼兒園老師們的用心及付出，除備課及自我精進外，並提供豐富的課後留園服務內容。

幼兒園 教育局

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