貢寮區漁民節好熱鬧 海女獲頒模範漁民

貢寮區漁會今(8)日舉辦漁民節慶祝活動，邀請衛生所舞蹈班的眾多阿公阿嬤們展現舞蹈才藝，歡喜熱鬧慶祝，立委賴品妤也前來頒發模範漁民，今年最特別的，馬岡地區的模範漁民，由海女吳靜宜代表受獎，也讓在地的特色漁業獲得重視。

漁民節是貢寮區一大盛事，不僅轄區內漁獲豐饒，人口密集區也都集中在沿海漁港的幾個聚落，今年的漁民節活動，沿襲往年傳統，邀請衛生所和美班、澳底班、龍門班的阿公阿嬤勁歌熱舞，熱情為活動開場。

行政院農委會漁業署署長張致盛表示，今年遇上肺炎疫情，漁民生計受到不少影響，在漁會向賴品妤立委反應後，立委立刻便向中央爭取預算，提供漁民救濟補助。

而貢寮區漁會也協助漁民們的申請作業相當辛苦，相當令人動容，這次前來頒發模範漁民，很意外其中有位全區所剩不多的海女吳靜宜，其特別的傳統打漁方式，得到眾人肯定。

立委賴品妤表示，透過頒獎讓更多人認識海女的漁業文化，獎項也鼓勵地方漁民能持續維持傳統漁村面貌，未來期盼能結合社區營造，推廣九孔鮑魚、石花凍、蚵仔菜等在地海鮮產品，也讓貢寮區的漁業更具觀光性。