金山磺港淤積致漁船擱淺 地方盼延堤防防沙

金山區磺溪出海口淤沙在季風帶動下流向一旁的磺港漁港，導致磺港漁港淤積嚴重，導致漁船擱淺頻傳，為了解決漁民問題，新北市議員張錦豪請第十河川局會勘，並希望延長磺溪出海口右堤，藉此擋沙，也鞏固中角灣沙灘，不讓沙灘一再退縮、國土流失。

漁民指出，磺港漁港緊鄰磺溪出海口，加上季風一帶動，出海口的淤沙就往漁港裡堆積，如此也導致磺港淤沙嚴重，漁船進出都要憑藉經驗還要Ｓ行行走避開淤沙，若是剛好在退潮水位低時準備出海遇上擱淺就要等上好幾個小時，實在苦不堪言，希望可以挖深港區或是從根本解決問題。

新北市府漁業處近來在磺港漁港進行例行清除淤沙作業，並且堆疊消波塊保護港堤，不過淤沙根本清不完，只要季風一帶動，港區淤積讓漁船擱淺就頻傳，針對漁民要求的港區挖深，漁業處也回應，磺港漁港在設計時就是一個碼頭以下六米漁港，若是再挖深恐怕破壞漁港基礎發生危險，為此在市議員張錦豪的要求下，要鞏固一旁的磺溪出海口淤沙來解決根本問題。

市議員張錦豪表示，港區淤積根本問題在於磺溪出海口右堤抵擋不住淤沙，風一吹剛好順流入港，未來也將會商請第十河川局將磺溪出海口右堤施作延長，擋住淤沙不至於堆積入磺港，也要讓受風帶動而越來越少的中角灣沙灘不再退縮，顧及漁民漁船進出更便捷並且鞏固中角灣觀光資源，固沙、護灘，不讓國土一再流失。