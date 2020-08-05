水泥鋪面橋樑大變身 淡水荷花3D地景登場

新北市淡水屯山社區與淡水區公所共同合作，將原本是水泥鋪面的橋樑路面製作成為3D立體彩繪，加入了荷花的圖案，有水中的小魚、台北樹蛙，立體的圖畫呈現在彩繪中，除了遊客多了一處拍照打卡景點外，更讓大家知道屯山生態的多樣性。

新北市淡水屯山社區，過去每到夏天就是荷花盛開的季節，而現在淡水區公所與屯山里一同將石頭厝12之2號附近的道路橋樑路面，進行3D彩繪地景藝術圖畫，現在也已經完成，未來民眾來到屯山社區除了在荷花季節外，還可以到這裡打卡拍照。

屯山里長李永清說，過去屯山社區就是以荷花吸引許多遊客來此拍照，因此特別將3D地景藝術加入了荷花的圖案，還有淡水三芝特有的台北樹蛙，並且在橫跨大屯溪的橋樑路面，藝術家說，透過多樣生態的呈現，除了用3D趣味角度營造出立體感之外，也可以表現出屯山的好環境。

淡水區長巫宗仁表示，這次公所與里長共同合作，來將這一座原本是水泥鋪面的橋樑路面，製作成為3D立體彩繪，除了表示封溪護漁之外，也表現出屯山自然資源環境的美好，更讓大家知道屯山生態的多樣性。