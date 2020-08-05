汐止厚德公園新賣點 立體彩繪搭打卡框夯

汐止樟樹國小旁有一塊公有地，在原本的高壓電塔移走之後，市府新工處也開闢為公園，雖然，佔地不大，卻應有盡有，而最近里長更是花心思，自掏腰包做了紅色打卡框，再搭配地面的立體彩繪，也成了打卡新景點，還放了兩支竹竿，里民們閒來沒事跳竹竿舞，也讓小公園更熱鬧。

在厚德里巡守崗亭及樟樹國小旁的公園，雖然，面積不大，卻創意十足，除了一般的休閒健身器材閒來沒事可以動一動活動筋骨，石桌石椅也很適合一群人坐著泡茶聊天，至於矗立的木頭架上的立體彩繪也很受歡迎，有台灣藍鵑之外，里民說，拍照時就將手從瀑布上抓魚，拍起來真的栩栩如生，彩繪也讓公園變漂亮。

公園內成了拍照景點，至於外圍更是有看頭，里長陳有諒在到萬里看繡球花後有了靈感，回來就自腰包開始設計打卡框，希望公園雖小，但是卻能成為新的打卡景點，紅色框加上地面的立體彩繪天空、熱氣球，再搭配肢體動作，營造在天空漫遊的情境，果然吸引不少民眾來拍照打卡。

厚德里長陳有諒表示，里內本來都沒有公園，好不容易以私地容積轉移方式獲得用地，對原本綠地就不多的里民來說真的是很珍貴，雖然公園不大但是五臟俱全，那我們常到其他地方去看，每個地方都有他的特色，所以我就想說來做一個打卡點，讓里民能夠拍照打卡，後來想到現在流行3Ｄ，就請彩繪師來做一個3Ｄ彩繪，讓里民或是汐止區甚至外縣市都能來這裡拍拍照。

里長陳有諒指出，至於公園裡面不用的公佈欄，就活化做一個瀑布，讓里民能夠拍一個在瀑布抓魚的感覺，還有種的花花草草也開的很旺盛，也感謝每天都有志工協助整理，看起來就很美侖美奐，這些除了自掏腰包也有朋友贊助完成的，也希望大家都能來這裡拍照打卡留念。