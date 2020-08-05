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自己的溪自己清 汐止忠山里志工淨內溝溪

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區忠山里長吳國全號召志工淨溪，沿著內溝溪步道及溪岸撿拾垃圾。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區忠山里長吳國全號召志工淨溪，沿著內溝溪步道及溪岸撿拾垃圾。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止區內溝溪沿岸風景美，尤其櫻花盛開遊客好多，也是附近居民休閒散步的後花園，所以，為讓環境更好，今(5)日里長吳國全將清潔日擴大，號召志工淨溪，沿著步道及溪岸撿拾垃圾，沿路撿了不少瓶瓶罐罐、塑膠袋，要讓內溝溪變的更乾淨。

一大早趁著太陽還不大，一群志工在活動中心前集合，帽子、手套全幅武裝，手拿夾子、塑膠袋往內溝溪步道前進，汐止忠山里與台北市就以內溝溪為界，生態好環境美也成了附近居民的後花園，經常來散步休閒，也希望這裡的環境更好，志工說，內溝溪風景沿路上都很不錯，蝴蝶也很多，所以，每個禮拜三都會來整理環境，那今天比較深入，配合淨溪撿拉圾。

忠山里長吳國全表示，今天找了一些志同道合的伙伴一起來清理內溝溪，這個活動是由忠山里辦公室跟龍馬湖協會共同舉辦，今天活動大家都很熱烈，大家對於自己的環境都很愛護。

從內溝溪步道一直到溪岸邊坡都不放過，志工們撿最多的就是步道上的菸蒂，還有就是被隨意丟棄藏在草堆裡的寶特瓶，只見志工們邊走邊夾圾垃，甚至連鞋子都有人亂丟，從五分埤一直走到賞螢步道，兩個小時，就撿了好幾袋的垃圾。

吳國全指出，有太多人在這個地方隨他們的意丟棄垃圾，那我們就只能好好的撿，所以，也希望大家能夠有基本的公民素養，大家共同愛護這塊土地，切記不要亂丟菸蒂、鋁箔包、寶特瓶，共同把內溝溪環境維護好。

汐止

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