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基隆輕軌恐「做掉」台鐵基隆站爭議 蔡適應加入論戰
興建基隆輕軌恐讓基隆火車站面臨「消失」危機，話題延燒。立委蔡適應表示，基隆輕軌、北捷民生汐止線、北宜高鐵、板南線延伸這幾個案子，彼此之間確有重疊競合的問題。針對北部區域的軌道建設，交通部應要找各縣市坐下來談。
蔡適應說，近期鄉親紛紛私訊臉書、LINE等方式提供建議給他，包括輕軌快慢車規畫、啟用南港第3月台、改換中運量捷運系統、調整現有台鐵班次等，也有專家給我JR的例子做參考，他將轉供規畫單位參考。
蔡適應表示，鄉親們認為輕軌現有規畫還不夠好，一個不夠好的方案，基隆市長林右昌不會接受，他也不會接受。國家資源有限，只要是好的方案，都應該成為選項，「快速」、「穩定」、「便利」是接受的前題。
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