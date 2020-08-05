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三峽警分局、消防隊共用辦公室太擠 擬周邊市地重畫
新北市三峽警分局及三峽消防分隊共用同一基地，但用地小不敷使用，加上年久失修宿舍會漏水，議員廖宜坤關心改建狀況。新北市城鄉局進行多區公共設施保留地通盤檢討，預計可透過分回機關用地土地，讓消防局有地可蓋新分隊，搬出原基地。
三峽警分局該基地已有50多年歷史，消防分隊也進駐其中，造成辦公不敷使用，及車輛動線不便，希望可以警消分家，讓彼此有更多空間。
城鄉局審議科表示，城鄉局在各區進行公共設施保留地的通盤檢討，進行都市計畫變更，依照55／45法則，三峽區公共設施保留地通檢預計可分回0.8公頃土地，會畫設在警分局現址上及周邊，讓警分局及消防分隊可應用。
據了解，警分局周邊地目為公共設施保留地，上有私人廠房，依法公共設施保留地上不得有私人建築，因此透過公共設施保留地解編、都市計畫變更，進行市地重畫，可將地目分為住宅用地及機關用地，私人就可以在住宅上合法蓋建築，而公家也可使用機關用地。
審議科表示，目前計畫已經送內政部審議，最快年底審議小組通過、明年中會發布，再由地政局市地重畫、配地。
據了解，警分局及消防分隊分回土地後，將由消防分隊在旁邊新蓋分隊，蓋好後搬出，把原址留給警分局使用。廖宜坤表示，警消平常已經很辛苦了，希望能盡早給警消好的工作環境。
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