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淡水商圈推電子旅遊套票 暢遊人氣景點

中央社 / 新北5日電

淡水區商圈文化觀光協會今天表示，配合經濟部商業司推出「淡水周邊遊」的電子旅遊套票，讓民眾購買後可暢遊淡水漁人碼頭、情人塔、搭渡輪及遊淡水商圈等熱門人氣景點。

淡水區商圈文化觀光協會表示，電子套票包括淡水老街到漁人碼頭來回船票，以及淡水情人塔觀景體驗門票，限定前600名完成訂購付款者送價值新台幣100元淡水商圈消費券

協會表示，使用電子票券出遊，不但減少旅客在現場排隊買票的時間，免去票券遺失的煩惱，還能讓旅客在出遊前，事先輕鬆安排行程、以線上刷卡方式結帳，方便又快速。

協會表示，使用電子票券除可暢遊知名景點外，更與淡水在地商圈鏈接推出消費券，如醍醐大師、源味古早味蛋糕、阿媽的酸梅湯、福來餐廳等多間知名店家，透過科技服務的串連，整合區域店家共創商機。

協會說，淡水旅遊電子套票將透過KLOOK、KKday及北北基好玩卡等線上平台販售；更多資訊可至「TaipeiFun Pass北北基好玩卡」官方網站查詢。

淡水 漁人碼頭 消費券

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