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景美溪河濱公園增設2越堤設施 預計8月底正式通行

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
辛亥路七段新增2座越堤設施，方便民眾進入河濱空間。圖／北市水利處提供
辛亥路七段新增2座越堤設施，方便民眾進入河濱空間。圖／北市水利處提供

北市景美溪因河川地形較少河岸設施，為提供慢跑或自騎車騎士更快速的聯外道路，台北市水利處於辛亥路七段新增2座越堤設施，提升民眾進出河濱公園的便利性，預計8月底正式通行。

水利處公務科指出，今年新增的2座越堤設施，分別位於木新路底的寶橋下游側自行車斜坡道，以及辛亥路七段20巷底的中港抽水站旁越堤階梯，總經費約634萬元，7月28日完工，待驗收後，雨季8月底正式通行。

水利處表示，此區域為景美溪2個大轉彎之一，因數河川凹岸設施較少，以往民眾僅能從寶橋上游側及和興路底的越堤坡道進出景美溪河濱公園，加上距離最近出入口約1.3公里，對於不熟悉此地民眾較為不便。

新的越堤設施讓出入堤內外距離幅縮短半公里以上，不僅增加居民運動休憩意願、友善長者進出便利性，也能讓救護人員快速抵達。

辛亥路七段新增2座越堤設施，新設的自行車步道方便長者進出。圖／北市水利處提供
辛亥路七段新增2座越堤設施，新設的自行車步道方便長者進出。圖／北市水利處提供
辛亥路七段新增2座越堤設施，方便民眾進入河濱空間。圖／北市水利處提供
辛亥路七段新增2座越堤設施，方便民眾進入河濱空間。圖／北市水利處提供
辛亥路七段新增2座越堤設施，方便民眾進入河濱空間。圖／北市水利處提供
辛亥路七段新增2座越堤設施，方便民眾進入河濱空間。圖／北市水利處提供

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