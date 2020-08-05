北市糶米公園正式啟用 今年底再增4處共融公園

台北市近年致力活化空閒用地，上月開始啟用糶米公園，結合鄰近糶米古道及德興礦坑打造帶狀休憩空間，目前由公園處所管轄的公園綠地有近24處，今年底再完成9處，力拚明年底完成共43處特色共融公園。

北市目前共有154條步道，光是信義區周遭就有近約20條，而鄰近糶米公園的「糶米古道」為清朝台北三張犁農戶挑米往來木柵、南港地區的古道，當時農夫須挑著米從糶米古道到南港與木柵去賣，若不走山路，就要繞一大圈遠路才能到達賣米的地方。

另外，「德興煤礦坑」為日治時期由德興株式會社開採，戰後由林桂林等以源興煤礦名義持續開採至1849年才收坑，台北市大地處進行新埤溪整治時，也將進行礦坑內部改善，才成為今日擴坑景點。