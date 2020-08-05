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北市糶米公園正式啟用 今年底再增4處共融公園
台北市近年致力活化空閒用地，上月開始啟用糶米公園，結合鄰近糶米古道及德興礦坑打造帶狀休憩空間，目前由公園處所管轄的公園綠地有近24處，今年底再完成9處，力拚明年底完成共43處特色共融公園。
北市目前共有154條步道，光是信義區周遭就有近約20條，而鄰近糶米公園的「糶米古道」為清朝台北三張犁農戶挑米往來木柵、南港地區的古道，當時農夫須挑著米從糶米古道到南港與木柵去賣，若不走山路，就要繞一大圈遠路才能到達賣米的地方。
另外，「德興煤礦坑」為日治時期由德興株式會社開採，戰後由林桂林等以源興煤礦名義持續開採至1849年才收坑，台北市大地處進行新埤溪整治時，也將進行礦坑內部改善，才成為今日擴坑景點。
公園處表示，從2018年起迄今已活化、興建約24處公園綠地，今年將完成9處，除了7月20日開始啟用的糶米公園外，目前正在施工的包含北投士林科技園區復興公園、洲美公園（公4）、文山區辛亥生態公園、萬和公園景觀改造工程，預計明年底可完成共43處公園。
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