八里拚開發遇八仙樂園荒廢 侯友宜：主動企業協助

新北市長侯友宜今在市政會議指出，八里推動各項建設發展可期，就像當初打造林口一樣，不過八里發展卻遇到大家的痛「八仙樂園」，目前呈現荒廢狀況，市府也多次向業者呼籲，業者卻沒回應，未來將以企業協助主動協助，也要給被害者交代。

八里台北港特定區第二種產業專用區公有土地面積1.9公頃，鄰近基隆港、中正國際機場，聯外道路為台64線八里新店線與台61線西濱快速道路，新北經發局招商對象瞄準企業營運總部、智慧製造、物流倉儲等，目前仍在招標中。

新北地政局去年也決定，將八里台北港的娛樂專用區變更為產業專區，總面積10.25公頃，目前還在內政部審議中，若年底順利變更完成，也將吸引大型廠商進駐，帶動地方發展。

除了招商外，連接八里、淡水的淡江大橋、八里輕軌也都在進行中，侯友宜說，八里不斷在招商，帶動更多經濟體系進到台北港，唯獨八仙樂園這塊基地，幾次呼籲業者對未來開發要提出想法，不能荒廢在那而不管。

侯友宜表示，八里發展跟八仙樂園有密切關係，荒廢會造成環境衛生、公共安全，造成地區窒礙發展，將由經發局、環保局、區公所主動接觸業者，以企業協助方向進行，要創造市府、業者、被害者三贏的局面。

新北經發局長何怡明指出，由於八仙屬私人產權，目前有業者表達對八仙樂園有興趣，經發局會擔任中間者角色媒合，媒合成功後，八仙未來也能對當初受害的民眾與地方多點付出，創造多贏。