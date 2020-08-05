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新北推河濱自行車租借 用行動支付還可抽腳踏車

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
民眾用行動支付租借腳踏車，還可參加抽獎活動。圖／新北市高灘地管理處提供
民眾用行動支付租借腳踏車，還可參加抽獎活動。圖／新北市高灘地管理處提供

新北市河濱自行車租借站推出FunBike Maji APP租借系統，翻轉自行車租借模式，民眾只要到新北市河濱公園租車免帶證件、免押金，付款結帳使用行動支付免排隊、免現金，使用手機即可一指搞定。即日起至10月31日，只要用行動支付租借腳踏車，就有機會把捷安特自行車帶回家。

高灘地工程管理處表示，今年8月起與經濟部中小企業處、財團法人自行車新文化基金會共同合作推廣APP智慧租借及行動支付，即日起至10月31日，只要到新北河濱自行車租借站使用FunBike Maji APP租借自行車，並使用行動支付付款即可參加行動支付好禮雙重送活動。

高管處表示，8月10日起可使用麻吉PAY、街口支付及Line PAY等3種行動支付系統，就能參加好禮雙重送活動。民眾使用行動支付滿300元就送天然精油防蚊液，另外將在9月8日、10月8日、11月10日總計抽出6輛捷安特自行車。

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