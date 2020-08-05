快訊

礁溪老爺酒店疑似客人食物中毒 餐廳遭勒令暫停營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

i-Voting影片侵權？北市：委外廠商獨立製作不構侵權

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府為宣傳i-Voting，5月在「我是台北人」市府官方粉絲頁發表一支「i-Voting照亮希望篇」宣傳影片，不過卻遭網友質疑疑似抄襲，經相關單位釐清後，並不構成著作權法所謂「重製」或「改作」行為。。圖／擷取自民進黨議員吳沛憶臉書
台北市政府為宣傳i-Voting，5月在「我是台北人」市府官方粉絲頁發表一支「i-Voting照亮希望篇」宣傳影片，不過卻遭網友質疑疑似抄襲，經相關單位釐清後，並不構成著作權法所謂「重製」或「改作」行為。。圖／擷取自民進黨議員吳沛憶臉書

北市政府為宣傳i-Voting網路投票，遭質疑「i-Voting照亮希望篇」宣傳影片有抄襲之虞，經過連日調查，台北市研考會表示，經過受託廠商、與網友指稱影片製作公司代表見面後，釐清該影片為受託廠商「三維」所獨立繪製、編排、剪接而成，並未截取其他影片任何畫面或片段，不構成著作權法所謂「重製」或「改作」行為。

5月中時，有網友質疑，北市府的「我是台北人」市府官方粉絲頁發表的一支「你的決定，改變你的生活」「i-Voting照亮希望篇」宣傳影片，疑似與他同事2016年的作品相度極高，並提供兩支影片的對照，問「想知道這怎麼回事？」「抄襲成真？」當時北市研考會回應，這支形象影片是由委外的三維影像製作，目前三維正了解中，若真有侵權，北市府也會依照合約求償。

經過兩個多月調查，研考會表示，已釐清該影片為受託廠商三維的獨立繪製、編排、剪接而成，不構成著作權法所謂「重製」或「改作」行為。

研考會表示， 經洽經濟部智慧財產局並依著作權法、法院實務見解釐清相關法規，著作權所保護者為著作本身，不包含概念或操作方法，該形象影片依著作權法來看，如光點移動、運鏡方式皆屬廣告常見手法，呈現場景由受託廠商於本市取景獨立創作。至於影片中，幾處因光點運鏡帶出街景易造成相似觀感，為免再引發爭議混淆，研考會已請廠商重新剪輯部分畫面，將持續運用推廣。

北市 i-Voting

延伸閱讀

北市準公幼兩年增至106家 仍供不應求

北市大湖公園草地輪休 改善「鬼剃頭」

推動私幼加入準公共化 北市提三支箭優惠

北市公幼1.1萬備取搶破頭 北市副市長蔡炳坤：家長觀念要改

相關新聞

i-Voting影片侵權？北市：委外廠商獨立製作不構侵權

台北市政府為宣傳i-Voting網路投票，遭質疑「i-Voting照亮希望篇」宣傳影片有抄襲之虞，經過連日調查，台北市研...

因應林口工一重劃區完工 在地議員籲聯外交通要改善

林口工一市地重劃區預計在後年1月完工，預估將帶動高科技、綠能、文創、醫療等產業進駐，翻轉當地閒置環境，市議員蔡淑君表示，...

新北推河濱自行車租借 用行動支付還可抽腳踏車

新北市河濱自行車租借站推出FunBike Maji APP租借系統，翻轉自行車租借模式，民眾只要到新北市河濱公園租車免帶...

雨後速清病媒蚊 養禽場防範坦布蘇病毒

近日降雨雨歇，畜牧場環境易積水且孳生蚊蟲，台南市政府農業局動保處呼籲，養禽場應特別加強坦布蘇病毒防範，避免禽舍內飼料及墊...

河岸童樂會14日登場 三大亮點打造台北最大親水樂園

炎炎夏日玩水去，「2020台北河岸童樂會-熊讚水樂園」14日盛大登場，將打造今夏台北「最大親水樂園」，活動有三大亮點，除...

夏天泡澡好舒服！北市大河馬載浮載沉好享受

台北市立動物園大河馬家族「母姐團」，平常最喜歡屁股碰屁股，擠在一起休息，加上現在天氣熱，民眾若來到非洲動物區，還能在河馬...

北市糶米公園啟用 串連古道、礦坑打造帶狀休憩空間

台北市信義區吳興街600巷的公園用地，過去長期遭私人違建占用導致環境髒亂，市府活化公園用地打造「糶米公園」，7月底開放使...

新北5大場所若未採實名制 侯友宜：即日起開罰

新冠肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜說，要求入境全面普篩不是他個人意見，是把專家說出讓中央知道，但中央的決定會尊重，地方會加...

新北長照交通平台 民眾也可預約叫車

長照2.0有就醫及復健的交通補助，但復康巴士只有領身心障礙手冊者可使用，民間計程車業者因誘因不足寧可不接，新北衛生局與學...

中原溝二期步道開工 走到捷運站5分鐘

捷運環狀線中原站周邊是工業區，交通繁忙，新北捷運局將在中原站東側的中原溝增設人行步道，昨天開工，預計明年初完工，捷運局指...

復育香魚生態！新碧潭堰將設魚道

碧潭因為攔河堰損毀導致龍舟賽無法舉辦外，連生態也受到影響，因為堰體受損，香魚無法洄游，被視為新店溪流域加油的香魚，多只能...

拯救碧潭觀光！ 新碧潭堰動工

新北市新店溪碧潭堰使用已40年，5年前蘇迪勒颱風更造成堰體損壞，水位下降，連舉辦20多年的國際龍舟賽都移地舉辦，只剩天鵝...

熱門新聞

藍營老將陳超明涉賄遭押 苗栗政壇可能接班人選曝光

綠島居民火大！不滿搭不到船槓遊客 客輪公司加開2航班

廖國棟收押接班布局生變 台東藍營政治版圖激起漣漪

5萬人中籤 500三倍券可換800新北特惠券

化解「火車不來」民怨 林右昌：輕軌跟火車不一定2擇1

嘉義市首次！私有建築所有權人主動申請古蹟成功

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。