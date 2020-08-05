i-Voting影片侵權？北市：委外廠商獨立製作不構侵權

台北市政府為宣傳i-Voting網路投票，遭質疑「i-Voting照亮希望篇」宣傳影片有抄襲之虞，經過連日調查，台北市研考會表示，經過受託廠商、與網友指稱影片製作公司代表見面後，釐清該影片為受託廠商「三維」所獨立繪製、編排、剪接而成，並未截取其他影片任何畫面或片段，不構成著作權法所謂「重製」或「改作」行為。

5月中時，有網友質疑，北市府的「我是台北人」市府官方粉絲頁發表的一支「你的決定，改變你的生活」「i-Voting照亮希望篇」宣傳影片，疑似與他同事2016年的作品相度極高，並提供兩支影片的對照，問「想知道這怎麼回事？」「抄襲成真？」當時北市研考會回應，這支形象影片是由委外的三維影像製作，目前三維正了解中，若真有侵權，北市府也會依照合約求償。

經過兩個多月調查，研考會表示，已釐清該影片為受託廠商三維的獨立繪製、編排、剪接而成，不構成著作權法所謂「重製」或「改作」行為。

研考會表示， 經洽經濟部智慧財產局並依著作權法、法院實務見解釐清相關法規，著作權所保護者為著作本身，不包含概念或操作方法，該形象影片依著作權法來看，如光點移動、運鏡方式皆屬廣告常見手法，呈現場景由受託廠商於本市取景獨立創作。至於影片中，幾處因光點運鏡帶出街景易造成相似觀感，為免再引發爭議混淆，研考會已請廠商重新剪輯部分畫面，將持續運用推廣。